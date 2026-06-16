България

Джиро д'Италия в България - равносметката в цифри

Над 28 млн. взаимодействия, 27 млн. гледания и медийно отразяване в 87 държави

16 юни 2026, 12:58
Джиро д'Италия в България - равносметката в цифри
Източник: БТА

Т рите български етапа на „Джиро д'Италия“ са отразени в 87 държави, показва официалният доклад за медийния мониторинг и дигиталния отзвук на събитието на технологичната компания Sensika Technologies, цитиран от Столичната община. Българските етапи са генерирали над 28,1 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието.

В дните около българските етапи официалните профили на „Джиро д'Италия“ в платформите Тик Ток, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб и Екс са публикувани общо 499 публикации, които са генерирали над 45% от коментарите и 44% от споделянията в целия дигитален поток на състезанието.

Стотици хиляди зрители в България проследиха Джиро д'Италия

Докладът отчита още, че за периода от 1 август 2025 г. до 11 май 2026 г. общият брой на материалите в електронните медии за събитието надхвърля 17 000 публикации. В българските медии има 10 754 материала от 590 източника, а в международните - 6463 материала от 1640 източника в 87 държави по целия свят.

България е изведена директно в заглавието на близо 31% от статиите (общо 1995 публикации), а в останалите материали страната ни е спомената още в първия параграф.

Според доклада на Sensika Technologies, образът на България в международния ефир се е изградил чрез автентичния разказ за градовете по маршрута и чистата човешка енергия.

Изключителното гостоприемство и атмосфера предизвикаха официалния международен профил на „Джиро д'Италия“ да обобщи емоцията с думите: „Bulgaria, you’ve been sensational!“ („България, бяхте сензационни!“), посочват от Общината.

Около 250 000 души проследиха на живо грандиозния финал по емблематичните жълти павета, превръщайки последните километри от състезанието в едно от най-мащабните публични събития в столицата през последните години, добавят от Столичната община.

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„Това е истинското лице на града ни. Светът не само видя красиви кадри от цялата страна, но и усети нашия дух, нашето гостоприемство и способността ни да се обединяваме около големи каузи. Доказахме, че когато вложим сърце, София може да бъде сцена за събития от най-висок световен ранг. Това ни показва, че бъдещето на града и страната ни зависи единствено от мащаба на нашите собствени мечти. Благодаря на всеки един софиянец, който стана част от тази магия“, каза столичният кмет Васил Терзиев, цитиран в съобщението.

В началото на май стотици хиляди хора излязоха по улиците и площадите в населени места из цяла България, за да съпреживеят първото в историята идване на Обиколката на Италия в нашата страна.

Стотици хиляди зрители в България проследиха Джиро д'Италия
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Стотици хиляди зрители в България проследиха Джиро дИталия
Стотици хиляди зрители в България проследиха Джиро дИталия
Стотици хиляди зрители в България проследиха Джиро дИталия
Стотици хиляди зрители в България проследиха Джиро дИталия
Източник: БТА, Божидар Захариев    
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