ЕП не свали имунитета на Никола Минчев

Б ългарският евродепутат Никола Минчев от "Обнови Европа" запазва имунитета си по разследването за скандала с Huawei, реши Европейският парламент на пленарната сесия в Страсбург.

Евродепутатите подкрепиха предложението на Комисията по правни въпроси - имунитетът на Минчев да не бъде вдиган, предаде БНР.

Разследването бе започнато от белгийската прокуратура през март 2025 г. заради съмнения за "активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент". Според прокуратурата, предполагаемото подкупване е било в полза на китайския гигант Huawei.

Подозренията всъщност не бяха срещу Минчев, а срещу асистента му Адам Мухтар, който бе замесен в скандала с подкупи.

Тогава бяха обискирани над 20 адреса, сред които и кабинетът на асистента в Европейския парламент. По този повод, белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е свързан с част от дейностите на Мухтар.

Още тогава бившият председател на Народното събрание заяви, че ще съдейства Европейския парламент да свали имунитета му максимално бързо.