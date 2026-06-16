Mлекопреработвателите въстанаха срещу заповедта на БАБХ

Б ългарската асоциация на млекопреработвателите (БАМ) настоява за незабавна отмяна на Заповедта на Българската агенция по безопасност на храните, с която всяко влизащо в България мляко, сухо мляко и масло трябва да се тества и предупреждава за сериозни последици за млечния сектор, българските потребители и държавния бюджет.

Основният проблем не е извършването на официален контрол върху суровото мляко - Българската асоциация на млекопреработвателите подкрепя контрола върху безопасността на храните, качеството на суровините и проследимостта на доставките. Проблемът е в начина, по който контролът е организиран.

Заповедта не съдържа конкретен максимален срок за приключване на контролните действия и лабораторните анализи. Това създава възможност бързоразваляща се суровина да бъде задържана за неопределен период от време, което превръща временната контролна мярка в източник на сериозни и необратими икономически последици, посочват от БАМ и отчитат, че вече са налице случаи на значително забавяне на доставки на сурово мляко от държави членки на Европейския съюз. Редица предприятия съобщават за затруднения в снабдяването със суровина, нарушаване на производствените графици и риск от неизпълнение на договорни ангажименти.

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

Суровото мляко е бързоразваляща се суровина, която изисква непрекъсната хладилна верига и своевременна технологична обработка. Продължителното задържане на цистерни не повишава безопасността на храните, а създава риск суровината да бъде компрометирана още преди да достигне до производствените предприятия, подчертават от БАМ.

Последиците от подобни забавяния не се изчерпват със стойността на суровината. Те включват нарушени производствени програми, неизползван производствен капацитет, невъзможност за изпълнение на договорни ангажименти, репутационни щети пред клиенти и международни партньори, както и риск за работни места по цялата млечна верига, отчитат от БАМ.

Особено тревожен е рискът за държавния бюджет. Ако последващите лабораторни анализи потвърдят, че задържаните доставки отговарят на всички приложими европейски и национални изисквания, ще се окаже, че причинените вреди са резултат единствено от приложената административна мярка. Това създава предпоставки за значителни претенции срещу държавата за стойността на компрометираната суровина, транспортните разходи, договорните неустойки, пропуснатите ползи и всички останали претърпени вреди, предупреждават от БАМ.

Българската млечна индустрия е зависима от регулярни доставки на сурово мляко от други държави членки на Европейския съюз. Наличните количества на вътрешния пазар не са достатъчни за нуждите на сектора. Ограничаването на достъпа до законна европейска суровина не решава проблема с недостига на мляко, а единствено увеличава неговата цена и прехвърля финансовата тежест върху производителите и потребителите. Съществен е и фактът, че докато суровината за производство в България е поставена под извънреден режим на контрол и задържане, готовите млечни продукти от други държави членки продължават свободно да навлизат на българския пазар, считат от БАМ.

Създава се парадоксална ситуация – суровината за производство в България се задържа и блокира, докато готови млечни продукти от други държави членки продължават свободно да се предлагат на българските потребители и да се конкурират с продукцията на българските предприятия. При ограничаване на достъпа до суровина и изкуствено намаляване на предлагането неизбежно се създава натиск за повишаване на цената на суровото мляко и на производствените разходи. Това означава риск от по-високи цени за прясното мляко, киселото мляко, сиренето, кашкавала, маслото и останалите млечни продукти, които ежедневно присъстват на трапезата на българските потребители. Българската асоциация на млекопреработвателите счита, че настоящата мярка поражда сериозни въпроси относно съответствието ѝ с принципите на свободното движение на стоки в Европейския съюз и принципа на пропорционалност, залегнал както в европейското, така и в българското законодателство.

Поради това Асоциацията вече е сезирала Европейската комисия и Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (DG SANTE) относно съответствието на заповедта с правото на Европейския съюз. Подготвена е и жалба пред Върховния административен съд за отмяна на заповедта и за спиране на нейното действие.

От БАМ настояват за отмяна на заповедта, въвеждане на риск-базиран, пропорционален и научно обоснован контрол, определяне на ясен максимален срок за приключване на контролните действия и провеждане на спешна среща между Министерството на земеделието и храните, БАБХ и представителите на сектора.