По-евтин дизел, но по-скъп бензин в Черна гора

Е вродизелът в Черна гора от днес е по-евтин, докато цената на бензина ще бъде с два цента по-висока, съобщи черногорското Министерство на енергетиката и минното дело, цитирано от МИНА.

Литър бензин от типа "евросупер" 95 и 98 ще струва съответно 1,66 евро и 1,70 евро през следващите седем дни.

Дизелът поевтиня най-много - с 4,57%

Евродизелът ще се продава на цена от 1,66 евро, което представлява поевтиняване от четири цента.

Цените на горивата тръгнаха надолу

Мазутът за отопление също ще поевтинее с четири цента до 1,59 евро.

От черногорското министерство припомнят, че следващото изчисление ще бъде на 22 юни, като настоящите цени са валидни до влизането в сила на следващите промени в цените на петролните продукти на 23 юни.