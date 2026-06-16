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Евакуация в Германия: Блокираха град Потсдам заради 250-килограмова бомба от Втората световна война

Железопътното движение на централната гара в Потсдам бе преустановено

16 юни 2026, 13:29
Евакуация в Германия: Блокираха град Потсдам заради 250-килограмова бомба от Втората световна война
Източник: БТА

Х иляди жители бяха евакуирани в германския град Потсдам близо до Берлин преди обезвреждането на 250-килограмова бомба от Втората световна война, предаде ДПА.

Около 6500 жители в засегнатия район бяха приканени да се евакуират до 08:30 ч. местно време (09:30 ч. българско време). Представители на спешните служби обикаляха от врата на врата, за да проверят дали всички са напуснали домовете си, съобщи говорителка на градската администрация. 

Железопътното движение на централната гара в Потсдам бе преустановено.

Евакуират 30 000 души в германски град заради невзривена бомба от Втората световна война

Около бомбата, която е американска, бе отцепена зона с радиус от 700 метра. Невзривеният боеприпас бе намерен по време на строителни дейности в центъра на града.

Експертът по обезвреждане на бомби Майк Швицке посочи, че очаква процесът по обезвреждането да отнеме между половин и един час. Находките на боеприпаси от Втората световна война в Германия не са рядкост, въпреки че войната е приключила преди повече от 80 години, отбелязва ДПА. Бомби често се намират по време на строителни дейности, което понякога довежда до големи евакуации.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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