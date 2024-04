Кремъл: Отношенията между Русия и НАТО са на равнище пряка конфронтация

О тношенията между Русия и НАТО са спаднали до ниво на пряка конфронтация, след като воденият от САЩ пакт е вече въвлечен в конфликта в Украйна и продължава да се разширява към границите с Русия, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„Фактически сега тези отношения спаднаха до равнище на пряка конфронтация. Всъщност страните от НАТО и алиансът сам по себе си вече са въвлечени в конфликта около Украйна. НАТО продължава движението си към нашите граници, разширява своята военна инфраструктура към тях“, заяви Песков.

Представителят на руските власти нарече НАТО дестабилизиращ фактор на европейския континент, който не спомага за сигурността.

🇷🇺RUSSIA: WE HAVE "SLIPPED" INTO WAR WITH NATO



Deputy FM:



"In fact, relations have now slipped to the level of direct confrontation.



NATO was already involved in the conflict surrounding Ukraine and continues to move towards our borders and expand its military infrastructure… pic.twitter.com/xlVxxM11af