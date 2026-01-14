„Правилно“: Крис Нот подхрани слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър

К рис Нот се заяде със своята колежка от „Сексът и градът“ Сара Джесика Паркър в публикация в Instagram, изпълнена с ругатни.

Нот публикува в Instagram снимка, на която тренира във фитнеса, с надпис: „По дяволите, Нова година – ДАВАЙ!!!!“.

Един фен в секцията за коментари директно отговори на поста, като попита актьора: „Искаш да кажеш, по дяволите, Сара Джесика Паркър и нейната награда, нали? lol.“

Нот отвърна с една, но красноречива дума: „Правилно.“

Неговият съмнителен отговор дойде само ден след като Паркър получи наградата „Карол Бърнет“ за 2026 г. на 7 януари – три нощи преди основната церемония в хотел „Бевърли Хилтън“ в неделя.

71-годишният Нот и 60-годишната Паркър имат дълга история на съвместна работа, след като в продължение на шест сезона, започвайки от 1998 г., играха любовни партньори в хитовия сериал на HBO, както и в двата последващи филма – „Сексът и градът“ (2008) и „Сексът и градът 2“ (2010). Героят на Нот – Тузаря – беше върнат и за продължението в „И просто ей така…“, чиято премиера беше през декември 2021 г.

През същия месец актьорът беше обвинен в сексуално посегателство от две жени.

Той беше обвинен, че е злоупотребил с две млади жени – едната през 2004 г., а другата през 2015 г. – след като ги е примамил в частни пространства, където според техните твърдения ги е насилил. В изявление пред Page Six по това време Нот отрече и двете обвинения, наричайки ги „категорично неверни“.

„Срещите бяха по взаимно съгласие. Трудно е да не се постави под въпрос времето, в което тези истории са се появили. Не знам със сигурност защо се появяват сега, но знам едно: не съм нападнал тези жени.“

Chris Noth takes dig at ‘SATC’ co-star Sarah Jessica Parker in expletive-filled Instagram post https://t.co/DVPVpIsCrD pic.twitter.com/fDHgoT7YeY — Page Six (@PageSix) January 13, 2026

Героят на Нот беше убит в първия епизод на „И просто ей така…“, а след като предполагаемите му жертви се появиха публично, Паркър – заедно с останалата част от актьорския състав на „Сексът и градът“ – публикува изявление, в което ясно заяви, че подкрепя жените.

„Дълбоко сме натъжени да чуем обвиненията срещу Крис Нот“, се казва в изявлението, публикувано в Instagram и подписано от Синтия Никсън, Сара Джесика Паркър и Кристин Дейвис.

„Подкрепяме жените, които се отзоваха и споделиха болезнените си преживявания“, продължава то. „Знаем, че това сигурно е много трудно и ги поздравяваме за това.“

До май 2022 г. Паркър заяви пред Hollywood Reporter, че не е говорила с Нот, откакто се появиха първите обвинения – а дотогава още две жени бяха отправили подобни твърдения. През следващата година беше съобщено, че Нот е бил напълно „изолиран“ от актьорския състав на „Сексът и градът“ заради обвиненията.

„Не е канен на партитата им. Не получава поздравителни картички или съобщения за рожден ден“, каза източник пред RadarOnline.com за отношенията на Нот с бившите му колежки Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис.

„Той се чуди защо Сара Джесика Паркър и нейната трупа продължават да го държат настрана.“

Chris Noth Responds in Agreement to Comment Slamming Sarah Jessica Parker Amid Golden Globes Honor https://t.co/p1rClzcSqM — The Hollywood Reporter (@THR) January 14, 2026

Източникът допълва, че Нот смята, че актьорският състав му дължи извинение за това, че го е пренебрегнал, като се има предвид, че никога не е бил обвинен в престъпление и твърди, че сексуалните контакти с обвинителките са били по взаимно съгласие. Впоследствие Нот отговори на публикацията на Radar, като написа в Instagram, че това е „абсолютна глупост“, но остава фактът, че след обвиненията той не е бил виждан с никой от членовете на актьорския състав.

През август Нот отново сякаш се заяде с Паркър, когато честити рождения ден на предполагаемата ѝ съперничка – звездата от „Сексът и градът“ Ким Катрал.

Той беше единственият човек от актьорския състав, който го направи, тъй като Паркър и Катрал имат публична, дългогодишна вражда.