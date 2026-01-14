Любопитно

„Правилно“: Крис Нот подхрани слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър

Крис Нот отново разпали слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър, след като в Instagram иронично подкрепи коментар срещу нея ден след получаването на нейна престижна награда

14 януари 2026, 11:53
„Правилно“: Крис Нот подхрани слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър
Източник: Getty Images

К рис Нот се заяде със своята колежка от „Сексът и градът“ Сара Джесика Паркър в публикация в Instagram, изпълнена с ругатни. 

Нот публикува в Instagram снимка, на която тренира във фитнеса, с надпис: „По дяволите, Нова година – ДАВАЙ!!!!“.

Един фен в секцията за коментари директно отговори на поста, като попита актьора: „Искаш да кажеш, по дяволите, Сара Джесика Паркър и нейната награда, нали? lol.“

Нот отвърна с една, но красноречива дума: „Правилно.“ 

Неговият съмнителен отговор дойде само ден след като Паркър получи наградата „Карол Бърнет“ за 2026 г. на 7 януари – три нощи преди основната церемония в хотел „Бевърли Хилтън“ в неделя.

71-годишният Нот и 60-годишната Паркър имат дълга история на съвместна работа, след като в продължение на шест сезона, започвайки от 1998 г., играха любовни партньори в хитовия сериал на HBO, както и в двата последващи филма – „Сексът и градът“ (2008) и „Сексът и градът 2“ (2010). Героят на Нот – Тузаря – беше върнат и за продължението в „И просто ей така…“, чиято премиера беше през декември 2021 г.

През същия месец актьорът беше обвинен в сексуално посегателство от две жени.

Той беше обвинен, че е злоупотребил с две млади жени – едната през 2004 г., а другата през 2015 г. – след като ги е примамил в частни пространства, където според техните твърдения ги е насилил. В изявление пред Page Six по това време Нот отрече и двете обвинения, наричайки ги „категорично неверни“.

„Срещите бяха по взаимно съгласие. Трудно е да не се постави под въпрос времето, в което тези истории са се появили. Не знам със сигурност защо се появяват сега, но знам едно: не съм нападнал тези жени.“

Героят на Нот беше убит в първия епизод на „И просто ей така…“, а след като предполагаемите му жертви се появиха публично, Паркър – заедно с останалата част от актьорския състав на „Сексът и градът“ – публикува изявление, в което ясно заяви, че подкрепя жените.

„Дълбоко сме натъжени да чуем обвиненията срещу Крис Нот“, се казва в изявлението, публикувано в Instagram и подписано от Синтия Никсън, Сара Джесика Паркър и Кристин Дейвис.

„Подкрепяме жените, които се отзоваха и споделиха болезнените си преживявания“, продължава то. „Знаем, че това сигурно е много трудно и ги поздравяваме за това.“

До май 2022 г. Паркър заяви пред Hollywood Reporter, че не е говорила с Нот, откакто се появиха първите обвинения – а дотогава още две жени бяха отправили подобни твърдения. През следващата година беше съобщено, че Нот е бил напълно „изолиран“ от актьорския състав на „Сексът и градът“ заради обвиненията.

„Не е канен на партитата им. Не получава поздравителни картички или съобщения за рожден ден“, каза източник пред RadarOnline.com за отношенията на Нот с бившите му колежки Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис.

„Той се чуди защо Сара Джесика Паркър и нейната трупа продължават да го държат настрана.“

Източникът допълва, че Нот смята, че актьорският състав му дължи извинение за това, че го е пренебрегнал, като се има предвид, че никога не е бил обвинен в престъпление и твърди, че сексуалните контакти с обвинителките са били по взаимно съгласие. Впоследствие Нот отговори на публикацията на Radar, като написа в Instagram, че това е „абсолютна глупост“, но остава фактът, че след обвиненията той не е бил виждан с никой от членовете на актьорския състав.

През август Нот отново сякаш се заяде с Паркър, когато честити рождения ден на предполагаемата ѝ съперничка – звездата от „Сексът и градът“ Ким Катрал.

Той беше единственият човек от актьорския състав, който го направи, тъй като Паркър и Катрал имат публична, дългогодишна вражда.

Източник: pagesix.com    
Крис Нот Сара Джесика Паркър Сексът и градът Instagram публикация Обвинения в посегателство Актьорска вражда И просто ей така... Звезден скандал Награда Карол Бърнет Изолация на Крис Нот
Последвайте ни

По темата

Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас

Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас

Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо

Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо "звярът" не може да бъде унищожен

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

pariteni.bg
Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

carmarket.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 6 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 6 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 6 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 6 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Космосът променя мозъците на астронавтите</p>

Проучване: Космосът променя мозъците на астронавтите

Любопитно Преди 17 минути

Изследователите са анализирали ЯМР сканирания на 26 астронавти преди и след престоя им в Космоса

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Свят Преди 25 минути

Министърът на външните работи Жан-Ноел Баро определя стъпката като "политически сигнал"

България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

България Преди 1 час

Това обяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов

,

Япония засилва военните си разходи – край на следвоенния пацифизъм?

Свят Преди 1 час

80 години след края на Втората световна война и след дълъг период на строго пацифистка политика, Япония ускорява увеличаването на военните си разходи

Уели Кестенхолц

Олимпийският медалист по сноуборд Уели Кестенхолц загина при лавина

Свят Преди 1 час

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

България Преди 1 час

Това обяви министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков

Как цветовете, които носите, разкриват личността ви

Как цветовете, които носите, разкриват личността ви

Любопитно Преди 1 час

Психологията на цветовете показва, че те влияят на различни аспекти от живота ни, затова е логично изборът на дрехи да е свързан с индивидуалността ни

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

България Преди 1 час

Предложението предвиждаше при заплаха срещу други политици охраната им да се поема от МВР

,

Японската кухня под натиск: Защо традиционните ресторанти изчезват

Любопитно Преди 1 час

В Япония всяка година хиляди малки ресторанти затварят врати

Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

България Преди 2 часа

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор почина на 3 януари

Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне

Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне

Свят Преди 2 часа

Като цяло Кремъл има причини да е доволен от последните събития във Венецуела

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

България Преди 2 часа

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст на 3 януари

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Любопитно Преди 2 часа

Зоуи Салдана стана най-касовата актриса в историята, след като „Аватар: Огън и пепел“ събра 1,23 млрд. долара. Така тя изпревари Скарлет Йохансон по общи приходи от филмите си, сочат данни на Box Office Mojo

Доверието - начин на оцеляване или просто любов?

Доверието - начин на оцеляване или просто любов?

Малките неща Преди 2 часа

Повече от всякога, повече от всичко се нуждаем да разберем - на кого можем да се облегнем и на кого - не?

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Няма данни за пострадали

Костадин Костадинов поиска преосноваване на България

Костадин Костадинов поиска преосноваване на България

България Преди 2 часа

Той също така поиска преразглеждане на участието на България във всички съюзи – ЕС и НАТО и да ги напуснем, ако те не отговарят на националните ни интереси

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Кортни Кокс стартира годината с... барабани

Edna.bg

Gen Z срещу екраните: Защо младите все по-често избират живота офлайн

Edna.bg

Илиян Филипов: Вдигаме парите на Око Флекс, офертата на Левски не ме удовлетворява - може да преговаряме

Gong.bg

Перес връща Жозе Моуриньо в Реал?

Gong.bg

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Nova.bg

Разследват побой над адвокат в Монтана

Nova.bg