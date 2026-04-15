Любопитно

Принц Хари с признание: „Трябваше да се пречистя от миналото"

Херцогът на Съсекс обясни по време на събитие в Австралия, че е искал да бъде „най-добрата версия" на себе си за децата си Арчи и Лилибет и че това да бъдеш баща е най-важната роля, която един мъж може да има

15 април 2026, 15:12
П ринц Хари заяви, че е трябвало да „се пречисти“ от миналото си, преди да има деца, като разкри „трудностите“ на бащинството и „откъсването“, което е усещал към сина си Арчи, докато съпругата му Меган е била бременна.

Херцогът на Съсекс също така обсъди опита си с терапията, като каза пред публика днес, че е знаел, че „има неща от миналото“, с които трябва да се справи, преди да има деца.

Хари направи тези коментари, докато изнасяше реч на сцена на събитие, посветено на бащинството, организирано от Movember в Мелбърн тази сутрин по време на четиридневната му обиколка в Австралия с Меган.

Херцогът обясни, че е искал да бъде „най-добрата версия“ на себе си за децата си Арчи и Лилибет и че това да бъдеш баща е най-важната роля, която един мъж може да има.

Хари присъства на събитието без Меган, която няма планирани публични изяви днес. Техните деца са у дома в Калифорния, отбелязва Daily Mail.

Той се срещна с поддръжници на благотворителната организация за мъжко здраве на стадион „Уитън Овал“, тренировъчната и административна база на австралийския футболен клуб Western Bulldogs. Отборът подари на Хари персонализирани миниатюрни фланелки с имената на Арчи и Лилибет, отпечатани на гърба, след пристигането му на стадиона.

Размишлявайки върху участието си в терапия преди раждането на децата си, Хари каза: „Определено от гледна точка на терапията искаш да бъдеш най-добрата версия на себе си за децата си. И знаех, че имам неща от миналото, с които трябва да се справя, и следователно да се подготвя, за да се пречистя от него“.

В разговор на сцена с глобалния директор по изследвания на мъжкото здраве в Movember д-р Зак Зайдлър, Хари каза: „Разговори, които сега се случват в домовете между деца и родители, никога не са съществували между мен и моите родители“.

Той говори за променящите се роли на родителите, като каза на гостите: „От моя гледна точка нашите деца са нашата по-добра версия. Така не съм бил възпитан, но това е моето разбиране – не че аз съм бил по-добра версия на баща ми или че децата ми са по-добра версия на мен. Това е подходът, който следвам – да знам, че със света такъв, какъвто е, децата, които отглеждаме днес, трябва да бъдат по-добра версия“.

Херцогът добави: „Няма осъждане, няма обвинение, няма посочване с пръст. Реалността е, че, както и да възпитавате, това е личен опит за вас и вие ще искате да го подобрите. Очевидно преди 40 години нямаше социални мрежи, така че това е само един пример за разговори, които сега се случват в домовете между деца и родители, каквито никога не са съществували между мен и моите родители“.

Херцогът каза, че мъжете в ранните етапи на бащинството могат да изпитват чувство на откъсване, като добави: „Определено аз усещах откъсване, защото съпругата ми беше тази, която създаваше живот, а аз бях там, за да го наблюдавам“.

Хари каза: „Мисля, че за много мъже се опитваш да си представиш каква роля можеш да играеш в този момент, защото до известна степен работата ти е свършена. И след това, когато всичко се върне отново към теб, мисля, че най-важният съвет, който получих, всъщност от моя терапевт във Великобритания, беше просто да бъда наясно как се чувствам, когато бебето се роди. Всеки път, когато отивах на работа и се връщах – ако бях стресиран, в момента, в който вземех Арчи, той започваше да плаче“.

Той добави: „Бащинството е най-важната и донякъде трансформираща роля, в която един мъж може да влезе. Хари също така каза на публиката, че е „достатъчно привилегирован да може да работи от вкъщи“.

Говорейки в зала на стадиона, той добави: „По време на COVID беше така – това работене от вкъщи наистина не е толкова чудесно, когато имаш малки деца, които тичат наоколо и скачат в срещите ти“.

По темата

Принц Хари Бащинство Терапия Пречистване от миналото Арчи и Лилибет Откъсване Movember Психично здраве на мъжете Роля на бащата Комуникация родител дете
