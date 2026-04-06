Звездното селфи, което развълнува мрежата: Принц Хари на ски с олимпийска шампионка и Джъстин Трюдо

П ринц Хари се спусна по пистите с нови ски приятели: Айлийн Гу и Джъстин Трюдо. 22-годишната олимпийска златна медалистка Гу сподели снимка на себе си на ски лифт с 41-годишния херцог на Съсекс и 54-годишния бивш премиер на Канада.

„Тази седмица!!“, написа тя към снимката на триото, усмихнато в ски екипировката си.

Допълнителни снимки в профила на Гу в Instagram предложиха по-нататъшен поглед върху пътуванията на атлетката, храната, която е консумирала, и времето, прекарано с приятели – включително приятелката на Трюдо, Кейти Пери.

Хари и Трюдо са дългогодишни приятели. Бившият премиер се появи на игрите Invictus в Ванкувър и Уислър през 2025 г., като двамата бяха забелязани да се смеят и разговарят заедно на състезание по гребане в зала в последния ден на игрите. Трюдо също така отправи послание към атлетите и техните семейства на церемонията по закриването на игрите, които Хари основа през 2014 г.

Появата на принц Хари в последната серия от снимки на скиорката дойде само часове след като съпругата му, Меган Маркъл, сподели видео на техния син, принц Арчи, който се учи да кара ски заедно с баща си.

„Моите момчета“, написа 44-годишната херцогиня на Съсекс към клипа, в който Хари и 6-годишният Арчи се спускат по пистите без щеки. „Бързо се учиш, Арчи! Толкова се гордея ❤️.“

Карането на ски е хоби за цял живот за принц Хари, откакто той и покойната му майка, принцеса Даяна, ходеха на чести ваканции в Лех, Австрия, за ски и уединение.

„В продължение на няколко години говорех напълно сериозно за това да работя в ски курорта в Лех ам Арлберг, където мама ни водеше“, пише Хари за мечтите си да се върне в селото в мемоарите си „Резервният“ от 2023 г. „Такива прекрасни спомени“.

Въпреки че в крайна сметка не осъществява тази мечта след завършването на Итън поради несъгласието на баща си, крал Чарлз, Ханес Шнайдер – собственикът на хотел Arlberg, където Даяна отсядаше с Хари и по-големия му брат, принц Уилям, в продължение на много години – си спомня, че покойната принцеса е имала „силно присъствие“ всеки път, когато е посещавала хотела със синовете си.

„Тя беше напълно естествена, автентична. Много грижовен човек“, каза Шнайдер пред PEOPLE миналия месец. „Тя наистина се опитваше да се грижи за всички – и в центъра на това бяха нейните момчета. Те бяха центърът на нейната вселена. Това беше ядрото на всичко по време на тези празници“.

„Всички останали проблеми и всичко, което четяхте, не влияеха на ваканционното им преживяване като семейство“, добави той. „Тя беше грижовната, любяща майка, която всички обичахме.“

Шнайдер сподели, че е считал за свой дълг да защитава кралското семейство – което е опознал добре през годините – и личния им живот, докато се наслаждават на времето си далеч от светлината на прожекторите.

„Винаги сме се опитвали да създадем дом далеч от дома“, обясни той. „Нещо, което за нас беше съвсем нормално, за тях беше огромна привилегия – да бъдат третирани като обикновени хора.“