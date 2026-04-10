Благотворителната организация на принц Хари го съди за клевета

Б лаготворителна организация, на която принц Хари е съосновател, е завела дело за клевета срещу него, става ясно от съдебни документи, предава ВВС.

Според онлайн регистрите на съда, „Сентебале“ (Sentebale) — организация, посветена на подкрепата на младежи в Африка — е инициирала правни действия срещу херцога на Съсекс на 24 март. Към момента представители на принц Хари и на самата фондация не са предоставили допълнителни подробности относно естеството на претенциите.

Принц Хари прекрати участието си в организацията миналата година след ожесточен спор относно начина, по който се управлява „Сентебале“.