"Кралицата на боклука" " в затвора: Най-голямото еко престъпление в Швеция

Ш ведска предприемачка, някога наричана "кралицата на боклука", получи шест години затвор за незаконно изхвърляне на стотици хиляди тонове токсични отпадъци – най-голямото дело за екологични престъпления в страната, предаде The Guardian.

Фариба Ванкор, известна преди като Бела Нилсон и бивш главен изпълнителен директор на компанията за управление на отпадъци Think Pink, беше осъдена във вторник по 19 обвинения за тежки екологични престъпления. Бившият ѝ съпруг, Томас Нилсон, беше признат за виновен по 12 обвинения в тежки екологични престъпления и осъден на три години и шест месеца затвор.

От общо 11 души, изправени пред съда през септември, всички с изключение на един бяха признати за виновни в екологични престъпления от окръжния съд в Сьодертьорн, в Худинге, близо до Стокхолм.

Никлас Шюлерквист, един от съдиите по делото, заяви, че неправомерното изхвърляне на отпадъци от Think Pink представлява "огромни рискове за хората и околната среда" и сравни дейността на компанията с "вид пирамидна схема".

A court in Sweden has convicted 10 people of illegally dumping toxic waste, including a former stripper who once described herself as the "Queen of Trash", in the country's biggest environmental crime trial. https://t.co/LN1Rrq8uC4 pic.twitter.com/MZfgqp4iJD