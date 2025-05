Крал Чарлз сподели какво му помага в лечението на рака

К рал Чарлз говори открито за лечението на своето онкологично заболяване по време на рядка здравна актуализация, направена на градинско парти в Бъкингамския дворец. Монархът сподели какво „може да помогне“ в хода на терапията, докато продължава борбата със заболяването.

76-годишният крал разкри подробности в разговор със Стамфорд Колис на тематичното събитие „Образование и умения“, проведено на 14 май. 22-годишният Колис е студент в Университета в Ексетър и също се лекува от рак.

