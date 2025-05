Чарлз и Камила показаха новите си портрети (СНИМКИ)

К рал Чарлз и кралица Камила представиха официалните си държавни портрети по повод втората годишнина от коронацията си. Произведенията бяха разкрити по време на тържествена церемония в Централната зала на Националната галерия, преди да бъдат преместени в Бъкингамския дворец през юни.

Портретът на краля го изобразява облечен в тържествената държавна мантия, заедно с военноморската му униформа, украсена с медали. Кралицата е представена в коронационната си рокля, с короната и мантията на притежанията, които е носила при напускането на Уестминстърското абатство в деня на коронацията.

Аплодисменти изпълниха залата във вторник, когато кралската двойка свали завесите, разкривайки портретите. След това те се отдръпнаха, за да се полюбуват на творбите.

Портретът на краля е дело на художника Питър Кухфелд, с когото монархът има дългогодишно приятелство – двамата се познават от над 40 години. Кралицата е нарисувана от Пол С. Бени, който също е работил в тясно сътрудничество с нея.

Крал Чарлз е позирал за г-н Кухфелд пет пъти в рамките на година и половина в двореца „Сейнт Джеймс“. Проведени са и две отделни сесии, посветени само на короната.

„През годините съм прекарвал доста време с него, така че съм свикнал с неговото присъствие“, разказва художникът. „Като човек той е изключително интересен – прекрасно разбира какво е необходимо на един художник, за да си свърши работата.“

