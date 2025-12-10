Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

Д вама 16-годишни са подали фалшив сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Районното управление МВР в Харманли. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията. Във вторник в 13:02 часа на спешния телефон е постъпило обаждане за бомба зад парното помещение на полицейското управление.

2-ма непълнолетни са с обвинения за фалшиви сигнали за бомба

Незабавно районът е отцепен и е извършен комплекс от проверки и действия по установяване ползвателя на телефона. Изяснено е, че собственик на мобилния телефон е 16-годишен, а негов връстник и съученик е подал фалшивия сигнал.

Случаят е докладван на дежурен прокурор и е образувана полицейска преписка. Материалите по нея ще бъдат докладвани на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Харманли.

Хванаха 14-годишен, подал фалшив сигнал за бомба в шуменски хотел

На непълнолетните са съставени актове по Закона за националната система за спешни повиквания, допълниха от полицията.

Фалшив сигнал за бомба в местно училище в Свиленград беше подаден миналата година от дете на 9 години.