Джей Ди Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече в сряда

19 април 2026, 17:44
Източник: АР/БТА

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще оглави американската делегация за преговорите с Иран в Пакистан, съобщи представител на Белия дом, малко след като президентът Доналд Тръмп заяви, че вицепрезидентът няма да пътува до Исламабад.

По-рано през деня Тръмп обяви, че изпраща преговарящи в пакистанската столица за прекратяване на конфликта в Близкия изток, на фона на предстоящо изтичане на примирието между САЩ и Иран.

"Не си играйте със САЩ": Джей Ди Ванс с предупреждение към Техеран

Той посочи, че Ванс, който ръководи предишния кръг от преговори в Исламабад, завършили без споразумение, няма да пътува, като се позова на съображения за сигурност.

„Единствено заради сигурността. Джей Ди е страхотен“, каза Тръмп пред „Ей Би Си Нюз“.

Малко по-късно Белият дом коригира тази позиция в отговор на въпроси по темата.

Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър ще участват в преговорите, заяви представител на Белия дом пред АФП при условие за анонимност.

Тримата бяха част от делегацията и при предишната среща на 11-12 април.

По-рано Тръмп обвини Иран в „пълно нарушение“ на двуседмичното примирие след атаки в събота в Ормузкия проток и заплаши да унищожи електроцентралите и мостовете на страната, ако не бъде постигнато споразумение.

Американският представител в ООН Майк Уолц заяви пред „Ей Би Си Нюз“, че очаква новият кръг от преговори да доведе до „изключително значим“ резултат.

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Ормузкият проток остана затворен на фона на напрежението. Иран обяви в събота, че отново го затваря за корабоплаване, само ден след като заяви, че ще възобнови движението през стратегическия воден път.

Британска агенция за морска сигурност съобщи, че иранската Революционна гвардия е открила огън по танкер в събота, докато компанията за сигурност „Вангард Тех“ информира, че същите сили са заплашили да „унищожат“ празен круизен кораб, напускащ Персийския залив.

При трети инцидент британската агенция е получила сигнал за плавателен съд, „ударен от неизвестен снаряд“, който е причинил щети по контейнери, без да предизвика пожар.

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече в сряда, 22 април.

Източник: БГНЕС    
