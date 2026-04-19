Джей Ди Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще оглави американската делегация за преговорите с Иран в Пакистан, съобщи представител на Белия дом, малко след като президентът Доналд Тръмп заяви, че вицепрезидентът няма да пътува до Исламабад.

По-рано през деня Тръмп обяви, че изпраща преговарящи в пакистанската столица за прекратяване на конфликта в Близкия изток, на фона на предстоящо изтичане на примирието между САЩ и Иран.

Той посочи, че Ванс, който ръководи предишния кръг от преговори в Исламабад, завършили без споразумение, няма да пътува, като се позова на съображения за сигурност.

„Единствено заради сигурността. Джей Ди е страхотен“, каза Тръмп пред „Ей Би Си Нюз“.

Малко по-късно Белият дом коригира тази позиция в отговор на въпроси по темата.

Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър ще участват в преговорите, заяви представител на Белия дом пред АФП при условие за анонимност.

Тримата бяха част от делегацията и при предишната среща на 11-12 април.

По-рано Тръмп обвини Иран в „пълно нарушение“ на двуседмичното примирие след атаки в събота в Ормузкия проток и заплаши да унищожи електроцентралите и мостовете на страната, ако не бъде постигнато споразумение.

Американският представител в ООН Майк Уолц заяви пред „Ей Би Си Нюз“, че очаква новият кръг от преговори да доведе до „изключително значим“ резултат.

Ормузкият проток остана затворен на фона на напрежението. Иран обяви в събота, че отново го затваря за корабоплаване, само ден след като заяви, че ще възобнови движението през стратегическия воден път.

Британска агенция за морска сигурност съобщи, че иранската Революционна гвардия е открила огън по танкер в събота, докато компанията за сигурност „Вангард Тех“ информира, че същите сили са заплашили да „унищожат“ празен круизен кораб, напускащ Персийския залив.

При трети инцидент британската агенция е получила сигнал за плавателен съд, „ударен от неизвестен снаряд“, който е причинил щети по контейнери, без да предизвика пожар.

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече в сряда, 22 април.