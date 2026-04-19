Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Тръмп: Без сделка САЩ ще унищожат всяка електроцентрала и всеки мост в Иран

19 април 2026, 16:03
Източник: БТА

"Вчера Иран реши да стреля с куршуми в Ормузкия проток – пълно нарушение на нашето споразумение за прекратяване на огъня! Много от тях бяха насочени към френски кораб и товарен кораб от Обединеното кралство. Не е любезно, нали? Моите представители отиват в Исламабад, Пакистан – ще бъдат там утре вечер, за преговори. Иран наскоро обяви, че затваря протока, което е странно, защото нашата блокада вече го е затворила".

Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Иран отговори на ултиматума на Тръмп за Ормузкия проток

"Те ни помагат, без да знаят, и те са тези, които губят от затворения проток, 500 милиона долара на ден! Съединените щати не губят нищо. Всъщност, много кораби се отправят в момента към САЩ, Тексас, Луизиана и Аляска, за да се заредят с товари, благодарение на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които винаги искат да бъдат "мъжкари!", посочи Тръмп.

В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"

"Ние предлагаме много справедлива и разумна сделка и се надявам, че ще я приемат, защото ако не го направят, Съединените щати ще унищожат всяка електроцентрала и всеки мост в Иран. Край на господин - добряк! Те ще паднат бързо, ще паднат лесно и ако не приемат сделката, за мен ще бъде чест да направя това, което трябва да се направи, което е трябвало да се направи с Иран от други президенти през последните 47 години. Време е иранската машина за убийства да спре!", добави Тръмп.

САЩ Доналд Тръмп Ормузки проток Иран
