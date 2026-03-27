Местим стрелките през 2026 г.: Какви са реалните „за“ и „против“ лятното часово време

Л ятното часово време (DST) води до това да превъртим часовниците си с един час напред. Но промяната на времето винаги е била доста спорна тема, като много хора твърдят, че DST е безсмислено, докато други смятат, че плюсовете надвишават минусите.

По света повече от 70% от страните спазват лятното часово време. В Европа повечето страни сменят часовниците си в последната неделя на октомври, като това продължава до последната неделя на март. В Северна Америка смяната на времето се случва в първата неделя на ноември и продължава до 8 март, когато тази година започва лятното часово време.

Лятното часово време е довело до продължаващ дебат дали изобщо има смисъл от тази промяна. Истината е, че има много плюсове и минуси, които трябва да се вземат предвид.

А как да се адаптираме по-лесно към тази промяна? Ето няколко съвета:

Съвети за адаптация

Независимо дали сте „за“ или „против“ лятното часово време, има много съвети, които могат да направят промяната с един час много по-лесна за понасяне.

Настройка на алармата: През уикенда преди смяната на времето постепенно настройвайте алармата си малко по-рано. Така, когато дойде понеделник, няма да сте толкова уморени при събуждане.

Закуска: Не пропускайте закуската. Това е най-важното хранене за деня, особено по време на смяната на времето. Здравословната и балансирана закуска може да бъде точно енергийният тласък, от който се нуждаете, за да помогнете на тялото и ума си да се адаптират.

Упражнения: Упражненията, като например бърза разходка, също помагат за по-лесен преход.

Сложете децата да си легнат по-рано: Слагането на децата да си лягат малко по-рано също ще им помогне и ще ги подготви за промяната във времето.