Конституционният съд на Южна Корея потвърди импийчмънта на президента Юн Сук-йол

К онституционният съд на Южна Корея отстрани от длъжност южнокорейския президент Юн Сук-йол, като потвърди искането на парламента за импийчмънт заради краткотрайно продължилото въведено от него военно положение миналата година, което предизвика най-тежката политическа криза в страната от десетилетия, предаде Ройтерс.

След отстраняването на Юн от власт съгласно конституцията на страната в рамките на 60 дни трябва да бъдат произведени извънредни президентски избори.

Премиерът Хан Док-су ще продължи да изпълнява функциите на президент до встъпването в длъжност на приемника на Юн.

Изпълняващият длъжността председател на Върховния съд Мун Хьонг-бе заяви, че Юн е нарушил задълженията си като президент, като е предприел действия, които са извън правомощията, дадени му по конституция, а действията му сериозно са застрашили демокрацията в страната.

„(Юн) извърши тежко предателство спрямо доверието на хората, които са суверенни членове на демократичната република“, каза съдията и добави, че с обявяването на военно положение Юн е създал хаос във всички сфери на обществото, икономиката и външната политика.

Решението е било взето с единодушие от осемте съдии, каза още Мун.

