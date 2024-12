Южна Корея гласува за импийчмънт на изпълняващия длъжността президент

М нозинството в парламента на Южна Корея гласува днес за импийчмънт на изпълняващия длъжността президент Хан Док-су, предаде Ройтерс.

Премиерът Хан е изпълняващ длъжността президент, след като на 14 декември президентът Юн Сук-йол бе отстранен от длъжност заради решението му да въведе военно положение в страната. В резултат, президентските правомощия на Юн Сук-йол бяха прекратени.

След импийчмънта на Хан Док-су министърът на финансите ще поеме на функциите на изпълняващ длъжността президент, съгласно южнокорейското законодателство.

Министърът на финансите на Южна Корея: Това ще навреди сериозно на икономиката на страната

За импийчмънт на Хан Док-су гласуваха 192 депутати от общо 300 в южнокорейския парламент. Основната опозиционна Демократическа партия (ДП), която в момента контролира парламента, реши да отстрани на Хан, след като той не назначи незабавно трима съдии за попълване на свободните места в Конституционния съд.

Миналата седмица контролираният от Демократическата партия парламент подкрепи трима кандидати, но Хан заяви, че няма да ги назначи официално, освен ако няма двупартийно съгласие по назначенията.

Управляващите и опозиционните партии, както и някои конституционни експерти, не са съгласни дали за импийчмънт на действащия президент е необходимо обикновено мнозинство или две трети от гласовете. Председателят на парламента, който е от Демократическата партия, обаче заяви, че за импийчмънт на Хан е необходимо само обикновено мнозинство, отбелязва Ройтерс.

