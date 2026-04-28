Комедия и смърт: Кой носи вината за нарастващото политическо насилие?

П реди месец президентът Доналд Тръмп без задръжки приветства смъртта на бившия директор на ФБР Робърт Мълър. "Добре, радвам се, че е мъртъв", каза Тръмп. "Вече не може да наранява невинни хора!"

В понеделник Тръмп и Белият дом реагираха на стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом през уикенда, като осъдиха реториката на демократите и я определиха като "култ на омразата", предава CNN .

Като основен пример за подобна реторика беше посочена шега на комика Джими Кимъл, която се подиграваше с потенциалната смърт на Тръмп. Дни преди инцидента Кимъл се пошегува, че първата дама Мелания Тръмп има "сияние като на очакваща вдовица".

Очевидно според тази логика е допустимо Тръмп да се подиграва със смъртта на публичен служител, но не е допустимо Джими Кимъл да се шегува с Тръмп.

Стрелбата по време на събитието отново доведе до това Тръмп и Белият дом да се фокусират върху реториката на демократите, въпреки дългогодишната история на самия Тръмп с изключително остър език. Републиканците до голяма степен повтарят обвинителната линия, която използваха и след убийството на Чарли Кърк миналата година.

Засега стратегията не изглежда да е ефективна. Проучвания показват, че американците като цяло смятат реториката на десницата за по-насилствена и опасна.

Но ситуацията става все по-неясна.

Епизодите на политическо насилие почти са се превърнали в "избери си свое приключение", при което много хора, и от двете страни, възприемат привлекателни, но неверни разкази за мотивите зад насилието.

А това може да доведе до опасни последици.

Президентът Доналд Тръмп говори в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон, 23 април.

MS NOW Star: Trump Has ‘Certainly Contributed’ to Violent Political Rhetoric Before Latest Assassination Attempt #Mediaite https://t.co/4U6VBPPFBp — #TuckFrump (@realTuckFrumper) April 27, 2026

Тръмп отдавна е изгубил моралното предимство

"Това политическо насилие произтича от системна демонизация на Тръмп и неговите поддръжници от коментатори, избрани представители на Демократическата партия и дори част от медиите", заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит. "Този постоянен, омразен и насилствен език, насочен към президента Тръмп в продължение на 11 години, е помогнал за легитимирането на това насилие и ни доведе до този тъмен момент."

Първото важно уточнение е, че ранните твърдения за мотивите на предполагаемите извършители обикновено са спекулативни. Често впоследствие се появяват данни за психични проблеми.

Заподозреният нападател, Коул Томас Алън, според информацията е оставил дигитална следа, включително публикации в социалните мрежи, в които сравнява Тръмп с Адолф Хитлер и насърчава други критици на президента да се въоръжат.

Но както и при случая с предполагаемия убиец на Чарли Кърк, е трудно да се направят окончателни изводи преди пълното разследване.

Второ, макар да е напълно валидно да се смята, че шегите на Кимъл са неуместни, Тръмп отдавна е загубил моралното право да изразява възмущение по този въпрос. Да се възмущаваш избирателно от подобни шеги, без да се отчита собственият му език, представлява форма на избирателно възмущение.

Тръмп многократно е прекрачвал границата и по-често, и по-остро от повечето политици.

Примери за неговата реторика:

Той приветства смъртта на Робърт Мълър. Реагира изключително хладно на убийствата на Роб Райнер и съпругата му през декември. Въпреки критиките към сравнения с нацистка Германия, през 2017 г. сравни разузнавателните служби с "нацистка Германия", а през 2024 г. нарече администрацията на Джо Байдън "гестапов режим". Въпреки критиките за употребата на думата "фашист", той сам я използва многократно срещу опоненти. Подигра се с нападението над съпруга на Нанси Пелоси, при което той получи тежка черепна травма. Загатна за хора, които могат да спрат Хилари Клинтън да назначава съдии. Сподели публикация с фразата "Единственият добър демократ е мъртвият демократ". Сподели съобщение, предупреждаващо за "физическа борба" в защита на Тръмп. Похвали действия на поддръжници, които опасно обградиха автобус на кампанията на Байдън през 2020 г. Похвали губернатора на Монтана за нападение над журналист. Многократно е говорил за сценарии, в които негови поддръжници използват насилие.

Особено важно е последното: дори когато Белият дом критикува демократите за реториката им, самият Тръмп е внушавал, че насилствени действия на негови поддръжници могат да бъдат оправдани.

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

Изкривена картина на политическото насилие

Все повече хора в САЩ развиват изкривена представа за това коя страна стои зад политическото насилие.

Републиканци често бързат да свързват инциденти с левицата, преди да има доказателства. Но реалността е, че много извършители не се вписват ясно в политически категории.

До днес някои твърдят, че нападателят срещу Тръмп Томас Матю Крукс е бил левичар, въпреки че е бил регистриран републиканец и остава с неясен профил. Подобна динамика се наблюдава и при убиеца на демократичната представителка Мелиса Хортман.

От своя страна, и на левицата има случаи, при които се правят прибързани заключения за мотивите на нападатели.

Това обаче не означава, че двете страни са еднакви по отношение на грешки: в последните години републиканци по-често правят прибързани обвинения.

Политическото насилие се превръща в нова норма за Америка

Какво показват проучванията

Анкета на Gallup показва, че 69% от американците смятат, че републиканците използват прекалено агресивен език, срещу 60% за демократите.

Друго проучване показва, че:

72% от републиканците обвиняват демократите за политическо насилие 73% от демократите обвиняват републиканците

Данните сочат също, че през последните десетилетия политическото насилие в САЩ е по-често свързвано с десницата, макар че разликата се променя.

Български институции и политици осъдиха нападението срещу Доналд Тръмп

Растящо убеждение, че реториката води до насилие

От 2011 г. насам се увеличава делът на американците, които смятат, че политическото насилие се причинява повече от "екстремна реторика", отколкото от психични заболявания:

2011 г.: 24% 2017 г.: 41% 2022 г.: 49% 2024 г.: 54% 2025 г.: 61%

И в двата лагера мнозинства са съгласни, че реториката стои зад убийството на Чарли Кърк, но често я приписват на другата страна.

„Когато си значим, те преследват“: Тръмп превръща опасността в политически актив

Разделена реалност

Крайният резултат е ситуация, в която и двете политически страни възприемат другата като основен източник на опасна реторика и насилие.

Това не води до успокояване на политическата среда. Напротив, създава предпоставки за още по-дълбоко разделение и потенциално по-опасна политическа динамика.