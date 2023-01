Сверяват Часовника на Страшния съд

Я дрени специалисти ще сверят Часовника на Страшния съд днес спрямо преценката им доколко човечеството е близо до самоунищожение през 2023 г. заради екзистенциални заплахи като ядрена война и климатични промени, съобщи Ройтерс.

Часовникът на Страшния съд е символичен часовник, който показва колко близо краят на света. Полунощ бележи теоретичният момент на унищожение.

The Doomsday Clock has been a powerful symbol for communicating existential threats for over 75 years.



Tune in January 24 at 10:00AM EST to hear what leading scientists have set the Doomsday Clock to for 2023.



