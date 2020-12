Кола връхлетя пешеходци в Германия, има жертви, сред тях и бебе

Н еизвестен нападател е връхлетял с кола върху хора в пешеходната зона на германския град Трир.

Полицията съобщи в Туитър, че има ранени и предупреди хората да избягват района.

По-късно бе съобщено за четири жертви.

Според АФП сред загиналите е и бебе. Полицията съобщи, че няма признаци нападателят да е бил политически мотивиран.

Местни медии съобщиха, че шофьорът е бил задържан, а причините за инцидента все още са неясни. Според изданието става дума за 51-годишен местен жител. При задържането си той е указал съпротива.

"Човекът, който вряза колата си на пешеходна пътека в германския град Трир, изглежда е страдал от "психични проблеми", каза прокурорът Петер Фрицен.

"Ранните индикации "предполагат, че

психиатричните проблеми вероятно са изиграли роля",

каза той пред журналисти, добавяйки, че шофьорът е бил и под въздействието на алкохол. "Прокурорите обмислят да поискат той да бъде настанен в психиатрична клиника", добави Фрицен.

Колата е връхлетяла върху пешеходците със скорост над 70 км/ч.

Премиерът

Бойко Борисов изрази съболезнования

към семействата и близките на починалите при нападението в Трир, където кола се вряза в хора в пешеходна зона.

"От името на целия български народ изразявам най-искрени съболезнования към семействата и близките на починалите при нападението в Трир, Германия", написа Бойко Борисов в профила си във Фейсбук. "Моля се и за всички пострадали", допълва Борисов. "Такива варварски актове на насилие нямат място в Европа и отговорните извършители трябва да понесат най-тежките наказания", изтъква българският премиер.

BREAKING: Police say several people have been injured after being hit by a car in a pedestrian zone in the western German town of Trier.



Police are asking people to avoid the area. pic.twitter.com/26y8tAg7ps