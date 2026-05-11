СДП е отворена към предложението на Путин Шрьодер да посредничи по въпроса за Украйна

Е ксперти по външна политика от бившата партия на Герхард Шрьодер призовават за сериозна оценка на предложението на руския президент Владимир Путин бившият германски канцлер да бъде използван като посредник в търсенето на изход от войната в Украйна, съобщи ДПА.

"Всяко предложение трябва да бъде сериозно оценено, за да се определи колко е надеждно", заяви Адис Ахметович, говорител по външната политика на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), в интервю за списание "Шпигел".

"Не можем да приемем САЩ и Русия сами да решават бъдещето на Украйна и европейската сигурност. Нашата цел трябва да бъде да имаме място на масата за преговори", каза Ахметович.

"Ако условие за това е участието на бившия германски канцлер, то трябва да се обсъди в тясно сътрудничество с нашите европейски партньори и да не се отхвърля веднага."

Scheinangebot oder ernsthafte Option? Wladimir Putin bringt Gerhard Schröder für die Ukraineverhandlungen ins Spiel – und löst damit Unruhe in der deutschen Politik aus. In der Koalition kursiert ein weiterer prominenter Name. https://t.co/W4dyNihAbb — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 10, 2026

Първи тест би било удължено примирие от двете страни, каза той.

Експертът по външна политика на ГСДП Ралф Щегнер изрази подобно мнение. Досега, каза той, Европа не е била включена в преговорите и не е в състояние да прави предложения. "Ако това може да бъде постигнато чрез някой като Шрьодер, би било небрежно да го отхвърлим."

Путин заяви на пресконференция, че макар САЩ да са се опитали да посредничат, той би могъл да си представи бившия лидер на ГСДП да действа като посредник от европейска страна. "От всички европейски политици бих предпочел преговори с Шрьодер", каза руският президент.

Германското правителство изрази скептицизъм към предложението на Путин, отбелязва ДПА.