Почина легендата на NBA Джери Уест

Л егендарният играч и ръководител в Националната баскетболна асоциация - Джери Уест, е починал на 86-годишна възраст. Новината съобщиха от Ел Ей Клипърс. "Ножиците" написаха, че Уест е починал тази сутрин, а жена му Карън е била до него.

Уест, познат като "Mr. Clutch", е драфтнат от състезаващия се под името Минеаполис Лейкърс през 1960 г., малко преди организацията да се премести в Лос Анджелис. Той играе за отбора като пойнт-гард и шуутинг гард до 1974 г. По време на престоя си в отбора той става 14-кратен участник в "Мача на звездите" и извежда тима до девет участия на Финалите, като става шампион през 1972. Три години по-рано е обявен за "Най-полезен играч" във Финала, загубен от Бостън Селтикс. Уест е и съ-капитан на олимпийския тим на САЩ, който печели златото през 1960 година.

През 1969 година НБА създава своето лого, което и до ден-днешен представлява силуета на Уест, дриблирайки с баскетболна топка - кадър, който е вдъхновен от негова снимка, взета по време на мач. Той завършва кариерата си с 27.0 точки, 5.8 борби и 6.7 асистенции средно на мач.

Jerry West's first NBA title was in 1972. His most recent was in 2017. Respect. pic.twitter.com/cXrwzNR7TE