Бивша звезда на NBA загина в автомобилна катастрофа

Б ившата звезда от NBA Дрю Гордън е загинал при автомобилна катастрофа на 33-годишна възраст.

Гордън, който играеше за Philadelphia 76ers през 2014 г., е брат на звездата на Denver Nuggets Арън Гордън.

Former NBA player Drew Gordon, brother of Aaron Gordon, died in a car accident in Portland today.



He’s just 33 years old. 🙏🏽 pic.twitter.com/AjjD7fXCF5