Маратонки на баскетболната легенда Коби Брайънт се продават за 660 000 долара

О бувките, които баскетболната легенда Коби Брайънт носеше, когато скъса ахилесовото си сухожилие по време на емблематичен мач през 2013 г., бяха продадени на търг за 660 000 долара.

Играейки за Лос Анджелис Лейкърс, Брайънт остава в играта срещу Голдън Стейт Уориърс и вкарва два свободни удара въпреки осакатяващата травма.

„Няма момент в кариерата на Коби, който да е по-емблематичен за „мамба манталитета“ от „Играта на ахилеса“, пише аукционна къща Sotheby's в описанието на продажбата.

Мачът на 12 април започва мъчително за Брайънт, който по това време е на 34 години.

В началото на второто полувреме на мача Брайънт разтегна коляното си, което го принуждава да се движи на един крак.

След това, три минути преди края на четвъртата четвърт, Брайънт получава нов удар, като пада и се хваща за лявата си пета.

„Веднага след като направих движението, го разбрах. Усещането е сякаш амортисьорите в задната част на стъпалото просто са изчезнали“, каза тогава Брайънт за разкъсването.

Kobe Bryant sneakers from torn Achilles game sell for $660,000 https://t.co/mCdxrKHkIH

Той се запътва към скамейката, но миг по-късно се връща на терена и изпълнява две хвърляния. Това беше един от най-известните моменти на Брайънт на баскетболното игрище.

След това Лейкърс фаулираха и спряха играта, за да може Брайънт да отиде в съблекалнята за лечение. Той завърши мача с 34 точки, а неговите съотборници продължиха да побеждават „Воините“ на Стеф Къри с две точки разлика - 118:116.

Според оценки на Sotheby's маратонките Nike Kobe 8 Elite ще бъдат продадени за сума между 600 000 долара и 800 000 долара.

Редица други предмети на Брайънт бяха продадени на високи цени на търг след смъртта му. През юни 2024 г. фланелката му от същия мач през 2013 г. се продава за 1,2 млн. долара.

През 2023 г. фланелката на Брайънт, подписана и носена по време на неговия MVP сезон от 2007 до 2008 г., беше продадена за повече от 5,8 млн. долара. Според ESPN това е втората най-скъпа баскетболна фланелка, продавана някога.

Kobe Bryant’s Nike Kobe 8s, worn when he tore his Achilles, have sold at auction for $660,000 👀 pic.twitter.com/Ka8Qv7r1Fr