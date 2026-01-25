България

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

Автобусът пътувал за турския град Измир

25 януари 2026
Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали
А втобус с 21 пътници, пътуващ от България за турския град Измир, се е запалил на площадка на ГКПП „Капъкуле“, информира турската информационна агенция Демирйорен. Няма информация за пострадали пътници.

Когато пристигнал на пункта, автобусът бил обхванат от пламъци като огнено кълбо, като причината за това засега не е известна, посочва агенцията. Шофьорът забелязал огъня и пътниците излезли от автобуса.

Екипи на пожарната в Одрин са пристигнали на мястото на инцидента и са потушили пожара, но автобусът е изгорял напълно, информира още Демирйорен.

Властите в Одрин са започнали разследване на причините за инцидента.

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, DARA, MONA, Preyah, Роксана и Innerglow имат еднакъв брой точки

От коментарите става ясно, че Мишо се е сражавал на страната на Киев в конфликта

СЗО: Причините на САЩ за оттегляне са погрешни – светът е по-малко сигурен

Свят Преди 3 часа

В изявление СЗО отговори за първи път подробно на обвиненията, отправени от администрацията на президента Доналд Тръмп, след като САЩ официално се оттеглиха от организацията по-рано тази седмица

На терен се работи с фокус върху вътрешноквартални улици и тези с масов градски транспорт

Междувременно Кремъл съобщи, че руските въоръжени сили внимателно следят плановете на САЩ за създаване на противоракетен отбранителен щит "Златен купол"

Египетският президент предупреждава за огромна мигрантска вълна към Европа от Газа

Свят Преди 4 часа

Египет определя като "червена линия” разселването на палестинци от земите им, дори и под формата на временно преселване

Това заяви президентът на страната Мигел Диас-Канел

Патриарх Даниил: Истинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва, а не само чрез думи

България Преди 4 часа

Българският патриарх посрещна делегация от Гръцката православна църква в столичния храм „Св. Неделя“

На срещата бяха обсъдени съвместни проекти в областта на отбраната

Д-р Ким Уилямс, бивш президент на Американския колеж по кардиология, заявява, че "насърчаването на наситените мазнини и увеличаването на количеството протеини противоречи на цялата наука за храненето и кардиологията"

В Инфекциозна болница има достатъчно детски легла, около 1/3 са свободни, посочи той

Въпреки решение на съда в Бургас, екоинспекцията спря производството в предприятието заради замърсяване на въздуха

Междувременно Москва съобщи, че е свалила 52 украински дрона

Убитият мъж е идентифициран като 37-годишния Алекс Прети

