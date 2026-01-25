СЗО: Причините на САЩ за оттегляне са погрешни – светът е по-малко сигурен

Свят

В изявление СЗО отговори за първи път подробно на обвиненията, отправени от администрацията на президента Доналд Тръмп, след като САЩ официално се оттеглиха от организацията по-рано тази седмица

25 януари 2026, 15:59
Г енералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус заяви в събота, че причините, посочени от Съединените щати за оттеглянето им от международната организация, са погрешни, съобщи ДПА.

„Като член учредител на СЗО, Съединените щати са допринесли значително за много от най-големите постижения на организацията, включително изкореняването на едрата шарка. СЗО винаги е работила със САЩ и всички държави членки като напълно зачита техния суверенитет“, заяви Тедрос Аданом Гебрейесус в публикация в социалната мрежа „Екс“ (X).

„За съжаление, причините, посочени от САЩ за решението да се оттеглят от СЗО, са погрешни“, каза Гебрейесус и добави, че така и Съединените щати, и светът са по-малко сигурни.

В изявление СЗО отговори за първи път подробно на обвиненията, отправени от администрацията на президента Доналд Тръмп, след като САЩ официално се оттеглиха от организацията по-рано тази седмица. Това се случи близо година след като президентът Доналд Тръмп обяви прекратяване на 78-годишното участие на страната в СЗО.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и здравният министър Робърт Ф. Кенеди-младши обвиниха СЗО, че „е опорочила и унищожила всичко, което Америка е направила за нея“ и посочиха като пример, че тя „отказва да предаде американското знаме“, поставено пред централата ѝ. По-късно те съобщиха, че знамето е върнато на американски представители.

СЗО отговори, като заяви, че „истината е точно обратната. СЗО винаги се е стремила да работи със САЩ в дух на добра воля, напълно зачитайки техния суверенитет“.

Организацията отхвърли и американските обвинения, че е „препятствала навременното и точно споделяне на критично важна информация“ по време на пандемията от коронавирус и обяви, че се надява „в бъдеще САЩ да се върнат към активно участие в СЗО“.

