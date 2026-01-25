„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

М еган Маркъл и принц Хари продължават участията си на филмовия фестивал „Сънданс“.

След като херцогът и херцогинята на Съсекс направиха първата си поява на годишното събитие по време на специална прожекция на най-новия си документален филм „Кралици на бисквитките“ в събота, 24 януари, те присъстваха и на официалната премиера на лентата в неделя, 25 януари, в Парк Сити, щата Юта.

44-годишната Меган и 41-годишният Хари позираха на червения килим в театър „Екълс Център“ заедно с режисьорката Алиса Нахмиас и други участници в документалния филм за съзряването, който проследява четири момичета скаутки по време на емблематичния сезон на организацията за продажба на бисквитки.

В разговор с PEOPLE на червения килим Меган, която вървеше редом с Нахмиас, сподели своята носталгична любима бисквитка, след като бе попитана кой е предпочитаният ѝ вкус от бисквитките на момичетата скаути.

„Аз съм от Thin Mints“, каза тя с усмивка. „Това е такава класика. И като момиче скаут, винаги се продаваше най-бързо, така че мисля, че го помниш и по тази причина.“

По повод дълго обсъждания въпрос дали бисквитките трябва да се съхраняват във фризера, тя добави: „Не знам дали се предполага, но със сигурност е хубав плюс!“

Размишлявайки върху въздействието на филма, Нахмиас обясни защо проектът е резонирал толкова силно с нея като родител – чувство, което Меган напълно сподели.

„За мен като майка – и с децата ми, които ме молят да направя филм, който те и техните приятели наистина биха искали да гледат – се надявам, че това ще предизвика разговори за това какво означава да пораснеш днес и ще отвори въпроси, които може да са трудни за задаване“, каза Нахмиас. „За натиска, който децата могат да изпитват от родителите и обществото, особено момичетата – как сме възприемани, каква е нашата ценност и как участваме в икономиката и обществото.“

Meghan, Duchess of Sussex, and ‘Cookie Queens’ director Alysa Nahmias reflect on the experience of creating a film that their daughters can enjoy | #SundanceFilmFestival pic.twitter.com/veBtLM8GQ2 — Deadline (@DEADLINE) January 25, 2026

Меган отговори, като похвали визията на режисьорката, заявявайки пред PEOPLE: „Няма какво да се добави към това. Това е най-перфектният отговор, защото е толкова верен. Това е, което тя създаде с това. Това е невероятно кино и нямам търпение да го видите. Мисля, че хората ще го харесат.“

Вътре в театъра Меган се качи на сцената, за да представи Нахмиас преди ранната сутрешна прожекция на филма.

Благодарейки на публиката, че е дошла в 9 сутринта, Меган се пошегува, че „няма нещо, което малко бисквитки и кафе да не оправят“, преди да каже от свое име, от името на Хари и Archewell Productions, че са „толкова горди и привилегировани да помогнат за подкрепата и издигането на Cookie Queens“.

„Да, това е може би най-сладкият филм на фестивала“, каза тя. „Но също така ще рискувам да кажа, че е едно от най-силните и смислени изображения на американска традиция.“

Описвайки филма, Меган отбеляза, че той съдържа „нещо, което е вкоренено в носталгията“, и го преосмисля през творческия, призматичен поглед на режисьорката Алиса Нахмиас, за да представи съвременен прочит на „преживяването на момичето“ – включително „всички пластове и сложности, които идват с това“.

„Така че, да, сладко е и да, тези млади дами са фантастични и очарователни, но те са и многопластови, красиви момичета, които са на път да станат много силни лидери и млади жени“, заключи тя.

Хари и Меган са изпълнителни продуценти на 91-минутния филм, който се прожектира в категорията „Семеен матине“ на „Сънданс“. Участието им в проекта беше обявено за първи път през декември. Документалният филм е режисиран от Алиса Нахмиас, а Archewell Productions си партнира с Beautiful Stories и AJNA Films.

Проектът е дълбоко личен за Меган, която е била скаутка, израснала в Калифорния, а майка ѝ Дория Рагланд е била водач на отряда.

„Като бивша скаутка, с майка ми като водач на отряда, имам лична привързаност към този филм“, каза Меган в изявление, споделено от Deadline. „Гордея се, че всички наши разговори и сътрудничество доведоха до партньорството на Archewell Productions с този награждаван екип, за да продуцират този невероятно завладяващ документален филм.“

„Когато за първи път видяхме ранните кадри, веднага искахме да участваме в това“, продължи тя. „Творческата гледна точка, проницателният, но и хуманизиращ тон, и погледът зад кулисите на такава носталгична – и същевременно модерна – традиция на сезона на бисквитките на момичетата скаути са абсолютно неустоими.“

Меган и Хари основават Archewell Productions през 2020 г. с мисията да представят „провокиращи размисъл и разнообразни разкази, които подчертават общата ни човечност и възхваляват общността“ чрез филми, телевизия, документални продукции и подкасти.

През април 2025 г. Меган сподели детски снимки, на които продава бисквитки на момичетата скаути, докато промотира старта на своя подкаст на Lemonada Media „Изповеди на жена основател“.

„Да бъдеш предприемач може да започнеш отрано“, написа тя тогава. „(Между другото, всички тези години по-късно и аз все още продавам бисквитки!)“

Този жест придоби допълнителен символизъм, тъй като днес Меган продава смес за бисквитки чрез своята лайфстайл марка As ever.