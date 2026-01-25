Свят

Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от народа на Беларус

Той добави, че Беларус е имал възможност да промени това, визирайки мирните протести през 2020 година

25 януари 2026, 21:22
Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от народа на Беларус
Източник: БГНЕС/EPA

В реч във Вилнюс украинският президент Володимир Зеленски подчерта единството на Полша, Украйна и Литва, като добави, че Беларус все още трябва да постигне истинска независимост, съобщи „Киев Индипендънт“.

Зеленски заяви, че към настоящия момент на белия шпиц на беларуския диктатор Александър Лукашенко — малка порода куче — „са предоставени повече права, отколкото на народа на Беларус“.

Той добави, че Беларус е имал възможност да промени това, визирайки мирните протести през 2020 година, но „тогава подкрепата за беларусите просто не беше достатъчна“.

„А сега всички ние усещаме колко по-трудно, колко по-скъпо и колко по-опасно стана за всички заради зависимостта на Беларус от Москва — зависимост, която не намалява“, каза украинският лидер.

Лукашенко позволи на руските сили да използват територията на Беларус за нанасяне на удари по Украйна в началото на пълномащабното нахлуване на Москва през 2022 година. Русия продължава да използва беларуска индустрия, търговски връзки и територия във войната си срещу Украйна. Зеленски също така заяви, че руските сили изстрелват дронове срещу Украйна от Беларус, използвайки територията за комуникации и насочване на ударите, а Беларус служи като платформа за Русия за оказване на натиск върху Европа с ракети „Орешник“.

„Ето защо Европа не трябва да губи нито една нация, която живее със свободата. Ето защо Европа не трябва да губи време. Ето защо всеки ден всички ние в Европа трябва да работим за силна Европа“, каза Зеленски.

Преди речта Зеленски се срещна с литовския президент Гитанас Науседа и обсъди с него енергийната криза в Украйна, военното сътрудничество и напредъка на мирните преговори. Към тях се присъедини и полският президент Карол Навроцки.

„Днес във Вилнюс координираме действията си с нашите партньори в региона — Литва и Полша. Работим с всеки лидер за укрепването на Украйна. Всеки трябва ясно да разбира заплахата, идваща от Русия, а именно нашите нации разбират това най-добре“, каза Зеленски.

Източник: БГНЕС    
Володимир Зеленски Беларус Руска агресия Украйна Полша Литва Единство Зависимост от Москва Александър Лукашенко Европейска сигурност
Последвайте ни

По темата

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Свят Преди 2 часа

Около обстоятелствата, довели до смъртта на Прети, се появиха противоречиви версии

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

България Преди 2 часа

Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

България Преди 4 часа

Автобусът пътувал за турския град Измир

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

България Преди 5 часа

Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон

Осем български звезди се борят за "Евровизия 2026"

Осем български звезди се борят за "Евровизия 2026"

България Преди 6 часа

Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, DARA, MONA, Preyah, Роксана и Innerglow имат еднакъв брой точки

Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива

Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива

България Преди 6 часа

Последно Игнатова е видяна да се качва на самолет от София за Атина и оттогава не е забелязвана

Фен на Левски "София Запад" е загинал на фронта в Украйна

Фен на Левски "София Запад" е загинал на фронта в Украйна

Свят Преди 6 часа

От коментарите става ясно, че Мишо се е сражавал на страната на Киев в конфликта

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Свят Преди 6 часа

По данни на властите са задържани десетки участници в безредиците, а трима полицаи са били ранени

Италия изрази възмущение от освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана

Италия изрази възмущение от освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана

Свят Преди 6 часа

Пожарът, избухнал в ранните часове на 1 януари в бар, пълен с тийнейджъри, в швейцарския ски курорт Кран Монтана, отне живота на 40 души, сред които шестима италиански граждани, а над 100 бяха ранени

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус

СЗО: Причините на САЩ за оттегляне са погрешни – светът е по-малко сигурен

Свят Преди 6 часа

В изявление СЗО отговори за първи път подробно на обвиненията, отправени от администрацията на президента Доналд Тръмп, след като САЩ официално се оттеглиха от организацията по-рано тази седмица

Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

България Преди 7 часа

На терен се работи с фокус върху вътрешноквартални улици и тези с масов градски транспорт

Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Свят Преди 7 часа

Междувременно Кремъл съобщи, че руските въоръжени сили внимателно следят плановете на САЩ за създаване на противоракетен отбранителен щит "Златен купол"

Президентът на Египет Абдел Фатах Ас-Сиси

Египетският президент предупреждава за огромна мигрантска вълна към Европа от Газа

Свят Преди 7 часа

Египет определя като "червена линия” разселването на палестинци от земите им, дори и под формата на временно преселване

Куба обяви военна готовност за възпиране на евентуална агресия от САЩ

Куба обяви военна готовност за възпиране на евентуална агресия от САЩ

Свят Преди 7 часа

Това заяви президентът на страната Мигел Диас-Канел

<p>Патриарх Даниил: Истинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва</p>

Патриарх Даниил: Истинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва, а не само чрез думи

България Преди 8 часа

Българският патриарх посрещна делегация от Гръцката православна църква в столичния храм „Св. Неделя“

Какво казват кардиолозите за новите диетични насоки на САЩ

Какво казват кардиолозите за новите диетични насоки на САЩ

Свят Преди 8 часа

Д-р Ким Уилямс, бивш президент на Американския колеж по кардиология, заявява, че "насърчаването на наситените мазнини и увеличаването на количеството протеини противоречи на цялата наука за храненето и кардиологията"

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Какво се случва с мозъка ви, когато си лягате по едно и също време всяка вечер?

Edna.bg

Ема Бънтън на 50: Приятелството, което събра отново Spice Girls

Edna.bg

България до 20 години победи Тайланд на хокей на лед

Gong.bg

Трима българи във Визела и тримата на пейката - отборът им загуби

Gong.bg

Георг Георгиев: Оставяме ратификацията на членството ни в Съвета за мир на следващото НС

Nova.bg

Тежка катастрофа край село Маринка отне живота на двама души (ВИДЕО + СНИМКИ)

Nova.bg