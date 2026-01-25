Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от народа на Беларус

В реч във Вилнюс украинският президент Володимир Зеленски подчерта единството на Полша, Украйна и Литва, като добави, че Беларус все още трябва да постигне истинска независимост, съобщи „Киев Индипендънт“.

Зеленски заяви, че към настоящия момент на белия шпиц на беларуския диктатор Александър Лукашенко — малка порода куче — „са предоставени повече права, отколкото на народа на Беларус“.

Той добави, че Беларус е имал възможност да промени това, визирайки мирните протести през 2020 година, но „тогава подкрепата за беларусите просто не беше достатъчна“.

„А сега всички ние усещаме колко по-трудно, колко по-скъпо и колко по-опасно стана за всички заради зависимостта на Беларус от Москва — зависимост, която не намалява“, каза украинският лидер.

Vilnius. Rasos Cemetery.



We honored the memory of those who were killed during the January Uprising of 1863-1864 – an uprising of the Ukrainian, Polish, Lithuanian, and Belarusian peoples against the Russian Empire and oppression.



Generations before us fought so that we could… pic.twitter.com/uhWWddQxI7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2026

Лукашенко позволи на руските сили да използват територията на Беларус за нанасяне на удари по Украйна в началото на пълномащабното нахлуване на Москва през 2022 година. Русия продължава да използва беларуска индустрия, търговски връзки и територия във войната си срещу Украйна. Зеленски също така заяви, че руските сили изстрелват дронове срещу Украйна от Беларус, използвайки територията за комуникации и насочване на ударите, а Беларус служи като платформа за Русия за оказване на натиск върху Европа с ракети „Орешник“.

„Ето защо Европа не трябва да губи нито една нация, която живее със свободата. Ето защо Европа не трябва да губи време. Ето защо всеки ден всички ние в Европа трябва да работим за силна Европа“, каза Зеленски.

Преди речта Зеленски се срещна с литовския президент Гитанас Науседа и обсъди с него енергийната криза в Украйна, военното сътрудничество и напредъка на мирните преговори. Към тях се присъедини и полският президент Карол Навроцки.

„Днес във Вилнюс координираме действията си с нашите партньори в региона — Литва и Полша. Работим с всеки лидер за укрепването на Украйна. Всеки трябва ясно да разбира заплахата, идваща от Русия, а именно нашите нации разбират това най-добре“, каза Зеленски.