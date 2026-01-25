България

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

Антон Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни

25 януари 2026, 21:10
С офийският градски съд разглежда мярката за неотклонение на общинския съветник Антон Бранков, който заедно с още трима души е обвинен за участие в организирана престъпна група. Групата, според разследващите, е действала в сферата на раздаването на кредити. Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни, съобщава NOVA.

По време на заседанието прокурорът отбеляза, че макар обвиняемите да нямат опасност да се укрият, освобождаването им би могло да доведе до извършване на нови престъпления. Според разследването свидетелите са описали механизма на предполагаемите нарушения, а иззетите вещи и пари предстои да бъдат подложени на експертиза.

Защитата на четиримата обвиняеми подчерта, че нито един от свидетелите не е споменал за натиск или принуда при събирането на кредитите. Адвокатът на Антон Бранков допълни, че разрешението за обиск съвпада с деня, в който Бранков е положил клетва като общински съветник, но съдът отхвърли този аргумент.

За всички обвиняеми е определена мярка "парична гаранция", като за Бранков тя е 10 000 евро, а за останалите - 12 500 евро, 2500 евро и 5000 евро.

Съдът прие, че на този етап оневиняващите доказателства по делото са повече от обвинителните, при положение че разследването е започнало още през юни 2025 г. Според съдебния състав не съществува реална опасност обвиняемите да се укрият. Макар да е отчетен риск от извършване на престъпление, магистратите посочиха, че той не е с висока степен, тъй като данните за агресивни действия са единични и изолирани случаи.

Определението на Софийския градски съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

Софийски градски съд Антон Бранков Общински съветник Организирана престъпна група Кредити Мярка за неотклонение Парична гаранция Разследване Обвиняеми Апелативен съд
