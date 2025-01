Коя е най-скъпата къща, която изгоря в пожарите в Лос Анджелис

„Най-скъпият дом“ в Пасифик Палисейдс е унищожен от пожарите в Лос Анджелис.

Имението с 18 спални, от което се откриваше широка гледка към Тихия океан, струваше невероятните 125 млн. долара, пише Daily Mail.

Мега имението, което е собственост на 29-годишния шеф на Luminar Technologies Остин Ръсел, е било на пазара за отдаване под наем за 450 000 долара на месец, когато е избухнал пожарът.

Имотът беше показан в четвъртия сезон на хитовия сериал на HBO в „Наследство“ през 2023 г., като служеше за луксозно жилище, обитавано от братята и сестрите Рой.

Ръсел купи дома през 2021 г. за 83 млн. долара. Преди пожара къщата можеше да се похвали и с шест бани, „кухня за готвачи по дизайн на Нобу“ и 20-местен театър.

Футуристичното четириетажно имение разполагаше допълнително с винарска изба в мазето и с подвижен покрив „за наблюдение на звездите“. Пищни градини в задния двор заобикаляха и модерен плувен басейн.

Задният двор е бил декор за различни сцени с участието на братята и сестрите Рой - Кендъл (Джеръми Стронг), Роман (Кирън Кълкин) и Шив (Сара Снук).

От къщата не е останало нищо, дори двете паник стаи, според Daily Mail.

От събота смъртоносните горски пожари в Лос Анджелис вече са изпепелили десетки хиляди акра земя и не показват признаци на отслабване.

