Кога е последният тест на Байдън за рак на простата?

Б ившият президент Джо Байдън получи последния си кръвен тест за рак на простатата през 2014 г., съобщи негов говорител във вторник — само два дни след като самият Байдън разкри, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата, предаде CBSNews.

"Преди петък президентът Байдън никога не е бил диагностициран с рак на простатата," добави говорителят, предоставяйки допълнителна информация за здравословното му състояние.

Навършил 72 години през 2014 г., Байдън попада в края на стандартния възрастов диапазон за прегледи за рак на простатата. Според лекарите, рутинните тестове обикновено се препоръчват да престанат след 70 или 75-годишна възраст, тъй като ракът на простатата често расте бавно при по-възрастните мъже и рисковете, свързани с тестването и лечението, могат да надхвърлят ползите, коментира медицинският сътрудник на CBS News, д-р Селин Гундер.

Бившият президент Доналд Тръмп спекулира в понеделник, 19 май, колко дълго Байдън може да е имал рак, изразявайки учудване, че "обществеността не е била уведомена отдавна" за състоянието му.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU