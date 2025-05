Първи думи на Джо Байдън след зловещата диагноза рак

Б ившият президент на САЩ Джо Байдън благодари на поддръжниците си, че са повдигнали неговия и на съпругата му Джил дух „с любов“ в първото си публично обръщение, откакто му беше поставена диагноза „агресивна форма“ на рак на простатата, пише USA Today.

„Ракът докосва всички нас.

Като много от вас, Джил и аз научихме, че сме най-силни на счупените места“, публикува Байдън в социалните мрежи на 19 май. Публикацията включва усмихната снимка на Байдън със съпругата му Джил Байдън и котка.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU