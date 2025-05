Какви са прогнозите за Джо Байдън след диагнозата рак

Б ившият президент на САЩ Джо Байдън е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата. Фондацията за рак на простатата на Австралия казва, че той има добри перспективи за оцеляване благодарение на последните медицински постижения.

От кабинета на 82-годишния Байдън съобщиха, че ракът му има оценка по Глийсън от девет, или група пет, с метастази в костите. Ето какво означава това, разказва ABC News.

Оценката по Глийсън е система за класифициране на агресивността на рака на простатата, което означава колко бързо може да се разпространи. Фондацията за рак на простатата на Австралия (PCFA) обаче посочва, че по-новата система за оценка ISUP – която беше наричана от кабинета на Байдън оценка на „група степен“ – е по-точна и по-лесна за разбиране.

И двете се дават след анализ на проба от простатата на пациента и се различават от числата за стадий на рака. „Ако в биопсична проба се открие рак на простатата, патологът ще му определи степен, която се основава на това колко анормално изглежда ракът под микроскоп. Ракът с по-висок клас изглежда по-анормално и е по-вероятно да расте по-бързо“, обяснява уебсайтът на Американското онкологично дружество.

Системата за оценка на Глийсън работи, като идентифицира двата най-често срещани модела на клетки, се казва в уебсайта на PCFA. На тези модели се дава оценка от едно до пет – едно е неракова, а пет е най-агресивната.

„Оценките от едно и две обаче рядко се използват вече, така че най-ниската оценка на Глийсън е три“, обяснява уебсайтът на PCFA. След това тези две числа се сумират, за да се получи число между едно и 10. Например, пациент може да има проба с оценка три, докато другата е четири, което прави общия му резултат по Глийсън седем.

„Колкото по-висок е резултатът по Глийсън, толкова по-вероятно е ракът да расте и да се разпространява бързо“, се казва в уебсайта на Съвета за образование за заболявания на простатата.

Резултатът от девет по скалата на Глийсън на г-н Байдън означава, че ракът му е доста агресивен. Джефри Кулман, който беше лекар в Белия дом от 2000 до 2013 г., каза пред ABC News, че резултатът от девет по скалата на Глийсън е „резултатът, който не искате да имате“.

Общите резултати по скалата на Глийсън варират от две до десет, като 10 е най-агресивният. За контекст, лекарите обикновено казват, че човек има рак на простатата, ако резултатът му е между шест и десет.

Група пет се счита за най-агресивния и с най-висок риск.

