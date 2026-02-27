Свят

Пакистан бомбардира Кабул и Кандахар, ликвидирани са 133 талибани

Властите в Кабул обявиха, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано

27 февруари 2026, 08:25
Източник: БТА

П акистанското правителство обяви официално, че днес въоръжените сили на страната са бомбардирали столицата на Афганистан Кабул и град Кандахар в отговор на атаката на Афганистан срещу пакистански гранични военни съоръжения, предаде Франс прес.

„Удари бяха нанесени по обекти на афганистанските талибани в Кабул, в провинция Пактия и в Кандахар“, написа пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаулах Тарар в социалната платформа "Екс".

Междувременно от канцеларията на пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф съобщиха, че към тази сутрин са ликвидирани 133 афганистански талибани, предаде ДПА. Над 200 са ранените, информира в "Екс" правителственият говорител Мошараф Заиди.

"Предполага се, че броят на пострадалите след ударите по военни обекти в Кабул, Кандахар и в провинция Пактия е много по-голям", поясни Заиди, добавяйки, че 27 гранични поста на афганистанските талибани са разрушени, а 9 са превзети.

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

По-рано Франс прес съобщи, че мощна експлозия е разтърсила афганистанската столица Кабул, часове след като талибанското правителство обяви, че силите му са започнали да нанасят удари срещу Пакистан. Експлозията е била чута, след като поне един изтребител е прелетял над града и е последвал обстрел, съобщиха сътрудници на АФП.

Според телевизионния канал "ТОЛО Нюз" (TOLO News), цитиран от ТАСС, експлозиите са били няколко, в различни части на столицата на Афганистан.

Властите в Кабул обявиха вчера, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано. На свой ред Исламабад заяви, че Силите за сигурност на Пакистан са отговорили на "непровокиран обстрел" от страна на силите на афганистанските талибани в няколко точки по границата.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Пакистан Афганистан Въздушни удари Кабул Кандахар Талибани Граничен конфликт Военни операции Жертви Ответни действия
