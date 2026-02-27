Пакистан бомбардира Кабул и Кандахар, ликвидирани са 133 талибани

П акистанското правителство обяви официално, че днес въоръжените сили на страната са бомбардирали столицата на Афганистан Кабул и град Кандахар в отговор на атаката на Афганистан срещу пакистански гранични военни съоръжения, предаде Франс прес.

„Удари бяха нанесени по обекти на афганистанските талибани в Кабул, в провинция Пактия и в Кандахар“, написа пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаулах Тарар в социалната платформа "Екс".

Междувременно от канцеларията на пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф съобщиха, че към тази сутрин са ликвидирани 133 афганистански талибани, предаде ДПА. Над 200 са ранените, информира в "Екс" правителственият говорител Мошараф Заиди.

Pakistani Defence minister ishaq dar announced war against afganistan. Afganistan Taliban forces capture many land and post in Pakistan near Durand line. Pakistani air force attack on civilian area targets in Kabul and kandhar. pic.twitter.com/oBTNg7yKkH — 𝐓𝐚𝐫𝐚𝐜𝐡𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 (@ktchandra2) February 27, 2026

"Предполага се, че броят на пострадалите след ударите по военни обекти в Кабул, Кандахар и в провинция Пактия е много по-голям", поясни Заиди, добавяйки, че 27 гранични поста на афганистанските талибани са разрушени, а 9 са превзети.

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

По-рано Франс прес съобщи, че мощна експлозия е разтърсила афганистанската столица Кабул, часове след като талибанското правителство обяви, че силите му са започнали да нанасят удари срещу Пакистан. Експлозията е била чута, след като поне един изтребител е прелетял над града и е последвал обстрел, съобщиха сътрудници на АФП.

Според телевизионния канал "ТОЛО Нюз" (TOLO News), цитиран от ТАСС, експлозиите са били няколко, в различни части на столицата на Афганистан.

Властите в Кабул обявиха вчера, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано. На свой ред Исламабад заяви, че Силите за сигурност на Пакистан са отговорили на "непровокиран обстрел" от страна на силите на афганистанските талибани в няколко точки по границата.