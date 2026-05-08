Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Б ританският премиер Киър Стармър днес заяви, че няма да подаде оставка след тежките избори, на които управляващата Лейбъристка партия претърпя големи загуби, а крайнодясната формация “Реформирай Обединеното кралство” отбеляза значим възход, предаде Асошиейтед прес.

На местните и регионалните избори се гледа като неофициален тест за управлението на Стармър, чиято популярност рязко се срина, откакто водената от него Лейбъристка партия дойде на власт преди по-малко от две години.

След 14 години консервативно управление избирателите бяха нетърпеливи за икономически растеж и драстични промени, а много законодатели от Лейбъристката партия са отчаяни от неспособността на правителството да постигне резултати.

Стармър заяви, че поема отговорност за “много тежките резултати”, но няма да подаде оставка.

“Гласоподавателите изпратиха послание за темпа на промените и как искат животът им да бъде подобрен”, каза той. “Бях избран, за да се справя с тези предизвикателства и няма да избягам от предизвикателствата и да хвърля страната в хаос”, добави британският премиер.

“Реформирай Обединеното кралство”, водена от ветерана националист Найджъл Фараж, спечели стотици места в местните съвети в работническите райони на английския Север, като Хартлипул, който в миналото беше твърда крепост на лейбъристите, и освен това отбеляза възход в традиционни райони на консерваторите, като Хейвъринг в източния край на Лондон.

Фараж каза, че резултатите бележат “историческа промяна в британската политика”.

“Реформирай Обединеното кралство” е отнела подкрепа и от лейбъристите, и от консерваторите, стана ясно след преброяване на резултатите в Англия.

Преброени са и гласовете в полуавтономните парламенти на Шотландия и Уелс.

Разгромът на Лейбъристката партия на тези избори може да предизвика действия от непокорните депутати на партията за отстраняване на лидера, който спечели убедителна победа на изборите през юли 2024 г. Дори ако Стамър сега оцелее, много анализатори се съмняват, че той ще води партията и на следващите национални избори, които трябва да се произведат през 2029 г.

Вицепремиерът Дейвид Лами предупреди партията да не отстранява премиера, като предупреди, че “не се сменя пилот по време на полет”.

Лейбъристите загубиха гласове от “Реформирай Обединеното кралство”, която изпрати антисистемно, антиимиграционно послание, както и от Зелената партия, чиято популярност нарасна при самоопределилия се като “екопопулист” лидер Зак Полански.

Зелените победиха лейбъристите в кметската надпревара в лондонския район Хакни и се надяват да спечелят стотици места в местните съвети на градските центрове и университетските градчета.

Консервативната партия също губи подкрепа, докато центристките Либерални демократи отбелязват известен ръст.

Анализатори коментираха, че изборите са показали, че системните партии се борят “да отговорят на популистите в ляво и дясно, които изглежда предлагат безболезнени и прости решения на неразрешими политически и икономически проблеми”.

Резултатите обаче отразяват и фрагментацията на британската политика след десетилетия доминация на лейбъристите и консерваторите, а това прави предстоящите следващата година национални избори трудни за прогнозиране.

“Реформирай Обединеното кралство” отбеляза и пробив в Шотландия и Уелс, въпреки че обявяващата се за независимост Шотландска национална партия (ШНП) и Партията на Уелс (“Плайд камри”) най-вероятно ще формират правителства в Единбург и Кардиф.

Очаква се ШНП да спечели повечето места в Единбург, където управлява от 2007 г.

Лейбъристите признаха, че са загубили контрола над Уелс, където най- вероятно ще заемат третото място след Партията на Уелс и “Реформирай Обединеното кралство”. Това е голям удар, тъй като лейбъристите доминираха в уелската политика от век и водеха базираното в Кардиф правителство, откакто такова бе установено през 1999 г., отбеляза АП.

Резултатите могат да доведат и до правителства в Шотландия и Уелс, водени от партии, решени в крайна сметка да напуснат Обединеното кралство.

Популярността на Стармър се срина след повтарящи се грешни стъпки и обрати в политиката му като реформата на социалното осигуряване, отбеляза АП.

Правителството му се бори са осигури обещания икономически ръст и да намали разходите за живот - задачи, които американско-израелската война срещу Иран направи по-трудни заради блокираните петролни доставки през Ормузкия проток.

Рейтингът на премиера бе засегнат допълнително от катастрофалното си решение да назначи Питър Манделсън -скандалния приятел на Джефри Епстийн - за посланик на Великобритания във Вашингтон.