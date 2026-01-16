К итай съобщи, че "се противопоставя категорично" на търговското споразумение между САЩ и Тайван, което предвижда развитие на производството на полупроводници на американска територия в замяна на по-ниски мита върху тайванските продукти.

"Китай се противопоставя системно и решително на всяко споразумение, което има последици за суверенитета или има официален характер, подписано между страни, с които има дипломатически отношения, и китайската провинция Тайван", заяви на пресконференция говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун.

Той призова САЩ "да спазват стриктно принципа за един Китай".

Пекин смята Тайван за неразделна част от Китай.

Отношенията между Китай и Тайван, усложнени от американската политика, отдавна са поле на повишено напрежение.

През август 2022 г. посещението на тогавашния председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в Тайпе предизвика незабавна и рязка реакция от страна на Китай. В отговор на тази високопоставена визита, която Пекин разглежда като сериозно нарушение на своя суверенитет и на принципа за "единен Китай", китайските военни предприеха мащабни учения с бойни стрелби в акваторията около острова, призоваха посланика на САЩ в Пекин и преустановиха вноса на селскостопански продукти от Тайван.

Това беше демонстрация на категоричност, която ясно очерта "червените линии" за Китай.

Впоследствие, през септември 2022 г., решението на САЩ да одобрят продажбата на оръжие за 1,1 милиарда долара на Тайван, включващо противокорабни и въздух-въздух ракети, допълнително ескалира напрежението. Китайското външно министерство тогава отправи остро предупреждение, заявявайки, че Пекин ще предприеме "необходимите енергични и легитимни контрамерки".

Подобни действия бяха наречени от Китай "игра с огъня" и "изпращане на опасни сигнали", които "ускоряват заплахата от война" в Тайванския проток. Тези постоянни американски доставки на въоръжение, включително и обявената по-късно същата година продажба на оръжия за 11,1 милиарда долара, са последователно осъждани от Китай като намеса във вътрешните работи и подкопаване на регионалната стабилност.

В по-широк план, свързан с технологичния суверенитет, китайското правителство многократно е критикувало контрола на САЩ върху износа на технологии и ограничаването на достъпа на Пекин до материали за производство на модерни микропроцесорни чипове.

Тези американски мерки се разглеждат от Китай като опит за "поддържане на хегемония" и възпрепятстване на китайското развитие, нарушавайки пазарните принципи и международните търговски наредби.