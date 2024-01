Китай разкри плановете си за първия в света контейнеровоз с ядрена мощност

К итай се опитва да влезе в морската история, като обяви плановете си да разработи "първия в света" контейнеровоз с ядрена мощност. Ако бъде успешно реализиран, този проект ще създаде нова ера на плавателни съдове с ядрена мощност.

KUN-24AP беше представен на изложението Marintec China 2023 в Шанхай от корабостроителницата Jiangnan, въпреки че към момента на писане на статията подробностите за този футуристичен плавателен съд остават неясни. От една страна, в публичното пространство е разпространено само едно негово изображение - цифров модел, демонстриращ размера и мащаба на кораба (очевидно той ще има товароподемност от 24 000 стандартни контейнера). Въпреки това, представянето предложи и някои идеи за това, което може да направи KUN-24AP специален, освен огромния му размер.

Революционно задвижване за устойчиво корабоплаване?

Според разработчиците KUN-24AP ще има авангардна задвижваща система с реактор от разтопени соли, който използва торий като гориво. Торият е радиоактивен метал, който е много по-разпространен в природата от урана и е по-евтин за използване. В този смисъл използването му в новия плавателен съд ще представлява драматично отклонение от конвенционалните кораби с ядрени двигатели, тъй като торият може да работи при повишени температури и ниско налягане, като по този начин изисква по-малко вода за охлаждане и представлява по-малък риск от разтопяване.

Понастоящем корабът е предназначен за търговска употреба, но както при всички ядрени технологии, той поражда очевидни опасения относно потенциала му за двойна употреба. Тоест - планира ли Китай да използва същата технология за военни цели?

Важно е да се отбележи, че базираните на торий реактори с разтопени соли изискват по-чести интервали за поддръжка, което би било непрактично за военни цели. Вместо това корабостроителницата Jiangnan Shipyard описва ядрения кораб като опит да се отговори на нарастващите опасения, свързани с изменението на климата и пестенето на енергия в корабоплавателната индустрия.

"Предложеният дизайн на свръхголеми ядрени контейнеровози наистина ще постигне нулеви емисии по време на експлоатационния цикъл на този тип кораби", посочват от Maritime China.

