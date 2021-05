Този руско-ирански план е проблем за ЕС

П лановете на Турция за изграждане на канал, заобикалящ Босфорския проток и предизвикали вече международни реакции, заедно с придвижването на руски военни кораби от Каспийско към Азовско море през канала Волга-Дон, за да притисне Украйна и нейните съюзници, показват как биха могли да бъдат използвани изкуствените водни пътища в геополитическата надпревара за влияние по начин, наподобяващ ролята на железопътните линии в края на 19 век в Близкия изток и Азия. И докато вниманието на световните и по-конкретно западните играчи, е насочено към Мраморно и Азовско море, то Каспийският район остава все още встрани, въпреки че има потенциал да играе важна роля тепърва. Всъщност, отново се говори усилено за подобряването на две вече съществуващи канални системи от Каспийско море към Черно море от една страна и към Индийския океан от друга, където Русия – заедно с Иран – предлага алтернатива на Суецкия канал, което би ударило интересите на ЕС.

Russia and Iran again promote alternative to Suez Canal https://t.co/aqoFFE3Go7

Понастоящем единственият воден път, свързващ Каспийско море и световния океан, е каналът Волга-Дон - застаряваща структура с множество шлюзове и нисък капацитет поради плиткостта на много части от маршрута му; каналът също така е отворен за плаване само през част от годината. През април тази година, на фона на загубите заради временното блокиране на Суецкия канал, Руският съюз на индустриалците и предприемачите поднови призивите си за разширяване на Волга-Дон и осигуряване на повече вода, за да могат ограниченията за плавателните съдове да бъдат премахнати. Такъв проект ще изисква инвестиране на огромни ресурси в мащаб от милиарди или дори десетки милиарди долари. Въпреки разходите, този план има значителна подкрепа от руското правителство, защото би направил възможно изнасянето на повече суровини към чуждестранните пазари. В момента се обмислят две версии на плана за разширяване на канала Волга-Дон, който се очаква да бъде преименуван на Евразийски канал. И двата проекта ще са скъпи и ще отнеме няколко години, за да бъдат изпълнени. Първият вариант би струвал приблизително 9,2 милиарда долара и ще позволи транзит на кораби до 10 000 тона; вторият ще струва приблизително 22 милиарда долара, но след това може да превозва кораби до 26 000 тона. Първият вариант би могъл да се изплати за 11 години, а вторият за 25.

Предложеният т.нар. Канал за корабоплаване „Евразия“ ще разшири и свърже редица реки и водни пътища през северните територии на Северен Кавказ. Източният край на маршрута ще се отвори към Каспийския басейн по река Кума, на границата между Дагестан и Калмикия; западният край ще се отвори към залива Таганрог в Азовско море, който се свързва с Черно море чрез Керченския проток, където наскоро руски кораби блокираха достъпа на Украйна и предизвикаха напрежение със САЩ. Залозите са големи и Москва смята да рискува. Като по-прав и по-директен речен транзитен коридор от съществуващата по-рано връзка между Каспийско и Черно море - по-северният, 17-шлюзов канал Волга-Дон - 700-километровият канал Евразия ще минава на около 1000 километра от Волга-Дон и се състои само от 6 шлюза. Освен това, каналът Евразия може да обработва по-големи товарни кораби - 10 000 тона, с газене до 10 метра - в сравнение с канала Волга-Дон (5000 тона, 5 метра газене), обещавайки годишен товарен капацитет от около 45 милиона тона. Водещите регионални защитници на този проект са бившият казахстански президент Нурсултан Назарбаев и китайското правителство. Назарбаев отдавна смята, че такъв канал би разширил радикално външната търговия на Казахстан с Европа, особено на насипни товари като въглища. Други страни от Централна Азия също са заинтересовани. Китайското правителство също подкрепя идеята, тъй като за Пекин такъв канал е по-скоро допълнителна застрахователна полица, ако проблемите в Индийския океан ограничат способността му да изпраща по-голямата част от стоките си към европейските пазари по море.

Китай обаче следи още два проекта, в които Москва участва и които привличат вниманието на ЕС и САЩ. Нарушаването на глобалния трафик в Суецкия канал в края на март, след като гигантският контейнеровоз Ever Given заседна, накара Русия и Иран да споменат още веднъж Международния транспортен коридор Север-Юг като алтернативна възможност за Суецкия канал в бъдеще. Прокарването на нов канал през Северен Кавказ, от Каспийско до Черно море и система от канали на юг от Каспийския регион през Иран до Индийския океан, са два стратегически проекта между Кремъл и Техеран, които стават все по-реални. Перспективите пред първия план вече са достатъчно ярки, за да предизвика силна конкуренция между местните федерални правителства в Южна Русия, които биха спечелили или загубили, ако такъв канал бъде построен. Всъщност един недостатък от гледна точка на Москва е, че облагодетелстваните в региона биха били неруски републики като Калмикия, докато най-големите губещи биха били руските райони като Астрахан, чиято роля на регионален икономически център може бързо да намалее. Неслучайно през април регионалните власти в Астрахан засилиха връзките си с Иран, който участва в преговорите за изграждането на мрежа от Русия към Индийския океан.

Imagine that: Transiranian Canal connecting the Caspian Sea & the Persian Gulf.#Russia & #Iran planned it in 19th c pic.twitter.com/YUF3OUNPkF