К итай, който притежава третия по големина ядрен арсенал в света, използва своето ускорено ядрено развитие, за да възпира противниците си, най-вече Съединените щати и техните съюзници в Азия, и да постигне стратегическо предимство, без да прибягва до война. Това се посочва в доклад на мозъчен тръст, публикуван в сряда.

"Китай последователно се придържа към стратегия на ядрена самозащита, като винаги поддържа ядрените си сили на минималното ниво, необходимо за националната сигурност, и не участва в надпревара във въоръжаването", се казва в изявление на китайското посолство във Вашингтон, предоставено на Newsweek .

Има ли Китай външна политика?

По оценки на Министерството на отбраната на САЩ и Стокхолмския международен институт за изследване на мира, Китай е изградил ядрен арсенал от най-малко 600 бойни глави, със 100 повече от предходната година. Очаква се източноазиатската сила да разполага с над 1000 бойни глави до 2030 година, но дори тогава Пекин ще остане далеч зад Москва и Вашингтон.

Като част от продължаващата модернизация на въоръжените сили на страната, президентът Си Дзинпин е наредил ускоряване на развитието на силите за стратегическо възпиране. Пекин също така твърди, че е бил "принуден" да се присъедини към ексклузивния ядрен клуб, в който в момента членуват девет държави, в отговор на ядрени заплахи, за да сложи край на ядрения монопол и да предотврати ядрена война.

