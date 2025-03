Китай с радикален ход: Намалява възрастта за брак в опит да спре демографската криза

Н ационален политически съветник призова Китай да намали възрастта за сключване на брак, за да стимулира намаляващата раждаемост, но анализатори твърдят, че подобна стъпка едва ли ще повлияе на младите китайци.

Защо това е важно

Китайците сключват брак по-късно и в по-малък брой от всякога. Миналата година в страната са регистрирани едва 6,1 млн. брака, което е с над 20% по-малко на годишна база.

Младите двойки отлагат раждането на деца или се отказват от тях, като се позовават на дългия работен ден, продължаващата от години криза с недвижимите имоти, нарастващите разходи за живот и промяната в ценностите. Политиците се опасяват, че тази тенденция, съчетана с нарастващия брой пенсионери, ще застраши дългосрочния икономически растеж.

Какво трябва да знаете

Понастоящем в Китай са въведени едни от най-високите изисквания за брачна възраст в света - 20 години за жените и 22 години за мъжете.

🇨🇳CHINA SO DESPERATE TO STOP BIRTH RATE DECLINE—THEY MAY ALLOW CHILD BRIDES?



In a shocking move, a national advisor has proposed lowering China’s legal marriage age from 20 for women and 22 for men down to just 16—potentially pushing teenage girls into marriage to boost birth… https://t.co/O3B5TIkbw4 pic.twitter.com/wQ6si3HLnV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 25, 2025

Чен Сонгси, статистик и член на Националния комитет на Китайската народна политическа консултативна конференция, предложи да се намали брачната възраст на 18 години, което е стандартът в повечето развити страни, съобщи китайският държавен вестник Global Times.

Той подчерта, че промяната няма да бъде задължителна, а само ще има за цел да разшири възможностите на младите хора, да се възползва от репродуктивния потенциал и да се приведе в съответствие със световните норми.

Това е една от няколкото промени в политиката, които Чен предлага.

Друга е да се премахнат напълно ограниченията за броя на децата в една двойка. Той също така призовава за приемане в цялата страна на пронатални политики, които вече са въведени в някои местни райони, като например месечни парични субсидии за дете.

Той предлага Китай да разполага с 10 години, за да въведе такива стимули с най-голям ефект, като се позовава на статистически данни, според които броят на жените в детеродна възраст ще се стабилизира на около 300 милиона през този период.

A Chinese national political adviser has suggested to lower the legal age for marriage to enlarge the fertility population base and unleash reproductive potential as the approach of this year’s two sessions. This comes as topics around China’s demographic dividend have been… pic.twitter.com/T6Lrnavc1u — Global Times (@globaltimesnews) February 24, 2025

През 2016 г. Пекин прекрати продължилата десетилетия политика на едно дете, като първо разреши две деца, а след това увеличи ограничението на три през 2021 г.

Това обаче има малък ефект върху семейното планиране на младите двойки. Няма доказателства, че това ще се случи и с намаляването на възрастта за сключване на брак, казва Сюджиан Пенг, старши научен сътрудник в Центъра за политически изследвания към университета „Виктория“ в Мелбърн, Австралия.

„В много страни раждаемостта продължава да намалява въпреки облекчените политики за сключване на брак или раждане на деца. Например в Япония и Южна Корея и двете страни се сблъскват с намаляваща раждаемост, въпреки че законната възраст за сключване на брак е 18 години или по-ниска. Намаляването на законната брачна възраст може леко да увеличи броя на женените млади двойки, но то не решава основните причини, поради които китайските младежи отлагат или избягват брака и раждането на деца“, казва тя пред Newsweek.

However, analysts doubt such a change would have an impact in a country where couples are tying the knot later and in fewer numbers than ever before. https://t.co/CtnWWzsdwY — Newsweek (@Newsweek) February 26, 2025

Пенг добави, че за да се направи създаването на семейство по-привлекателно, финансовите стимули, жилищната помощ и по-ниските разходи за живот трябва да се съчетаят с по-кратко и гъвкаво работно време, възможност за работа от дома и законодателство, забраняващо половата дискриминация на работното място - често срещано опасение сред жените, които отлагат раждането на дете.

Какво се казва

И Фусян, старши научен сътрудник в Университета на Уисконсин-Медисън, който се занимава с демографски изследвания, казва пред Newsweek:

„Дори намаляването на законоустановената възраст за сключване на брак до 18 години няма да допринесе за повишаване на раждаемостта, след като хората са свикнали да се женят млади и да имат деца по-късно. Възрастта за сключване на първи брак в Китай през 2020 г. е 29,4 години за мъжете и 28,0 години за жените и тя ще продължи да се забавя, следвайки същия път като Тайван и Южна Корея.“

Какво следва?

Коефициентът на плодовитост в Китай - броят на очакваните деца на една жена - миналата година се повиши за първи път от осем години насам. Това обаче се дължи на края на строгите мерки за борба с пандемията в края на 2022 г. и не се очаква да продължи дълго.

