К ипър е в шок след поредицата от убийства на чужденки. За всички тях е арестуван военнослужещ, който си признал, че е убил общо пет жени и две момичета.

Местните медии го нарекоха "първият сериен убиец" на острова.

Повечето от убитите са азиатки, които са пристигнали в Кипър, за да работят. Мъжът се свързвал с тях чрез сайт за запознанства.

По-рано този месец в шахта са намерени два тела, а в четвъртък е открит трети труп. Главният заподозрян е 35-годишен офицер от кипърската гръцка армия, който е признал пред властите, че е извършил и други убийства. Полицията сега търси другите му жертви, ползвайки предоставената от него информация. Те включват издирването на телата на жена, която е индийка или непалка по народност, както и румънска жена и нейната осемгодишна дъщеря. Шестгодишно момиче - дъщерята на друга от жертвите на убиеца, също липсва.

Следователите са открили тялото на третата жена вчера след като заподозреният ги е отвел до мястото, където е твърдял, че го е изхвърлил. Мястото се намира близо до столицата Никозия. Съобщава се, че заподозреният се е запознал с жертвата, която е изчезнала през декември 2017 г., на уебсайт за запознанства.

Убийствата потресоха жителите и стотици се събраха в столицата Никозия

на организирано в социалните мрежи бдение в памет на жертвите. Много от тях обвиняват властите, че не са предпазили жертвите.

70-годишен мъж каза, че е подал сигнал в полицията, че изчезват жени, но вместо да разследват, полицаите започнали да го разпитват за мотивите му да подаде сигнала.

Президентът на Кипър Никос Анастасиадис изрази "дълбоко съжаление и безпокойство" заради убийствата, информира Асошиейтед прес.

Той посочи, че споделя "отвращението" на народа си, тъй като убийствата очевидно са били насочени към чужденки, дошли в страната, за да работят.

Подобни инстинкти противоречат на нашите традиции и ценности, каза Анастасиадис, който е на посещение в Китай.

Той призова към спокойствие, за да може полицията да приключи спокойно разследването си.

Екип британски детективи пристигна на острова в понеделник, за да помогне на разследването, съобщи кипърската полиция, цитирана от Ройтерс.

Междувременно опозиционната партия АКЕЛ призова за оставките на министъра на правосъдието и началника на полицията, информира агенцията.

"Тези жени са дошли тук, за да изкарат пари, да помогнат на семействата си. Те са живели далеч от семействата си. И земята ги погълна и никой не бе заинтересован от това", каза пред Ройтерс депутатката от АКЕЛ Ирен Хараламбидис.

"Този убиец ще бъде съден от съда, но другият голям въпрос е равнодушието на другите, когато се появиха първите новини по случая. Аз мисля, какво смята и партията ми, че министърът на правосъдието и шефът на полицията трябва да подадат оставки", посочи народната представителка.

Полицията заяви, че издирването на телата на жертвите днес е фокусирано в района на военен полигон, водоем и изкуствено езеро близо до изоставена мина (на около 32 километра западно от столицата Никозия), посочва АП.

