Полицай от Сибир, описван като серийния убиец с най-много жертви в съвременната история на Русия, получи втора доживотна присъда, съобщи Би Би Си (BBC).

53-годишният Михаил Попков, познат още с прозвището „Върколака“, е убил 55 жени и един мъж – полицай в района на град Иркутск. Той вече се намираше в затвора за други 22 убийства.

Той удрял жените до смърт, след като нощем им предлагал да ги закара с колата си. Най-малко 10 от тях са били изнасилени от Попков.

Три от убийствата са станали, докато той е бил на работа в полицейската си кола.

Попков беше задържан през 2012 г., след като ДНК анализ помогна на разследващите да стигнат до колата му. Жертвите му са жени на възраст между 16 и 40 години, с изключение на един мъж – полицай. Убийствата са извършени между 1992 и 2007 г.

Михаил Попоков убивал в района на родния си град Ангарск, близо до Иркутск, а за оръжие използвал чук или брадва. След това изхвърлял телата на жертвите в гора, край пътя или в местното гробище.

Броят на убитите от него надхвърля 48 убити от „шахматния убиец“ Александър Пичушкин и 52 убити от страховития Андрей Чикатило, вилнял по време на съветската епоха.

Попков твърди, че „прочиства“ Ангарск от онова, което той определя като неморални жени.

