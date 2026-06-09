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Ким Чен-ун и Си Дзинпин с ключова среща в Пхенян: Договориха разширяване на сътрудничеството

Северна Корея и Китай обявиха нов етап в двустранните отношения след разговори на високо равнище

9 юни 2026, 10:35
Ким Чен-ун и Си Дзинпин с ключова среща в Пхенян: Договориха разширяване на сътрудничеството
Източник: AP/БТА

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун и китайският президент Си Дзинпин проведоха среща на върха в Пхенян, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

Според информацията на агенцията разговорите са преминали в дух на сътрудничество, като двете страни са се договорили да разширят взаимодействието си в редица ключови области. Сред тях са икономика, регионална сигурност, културен обмен и политическа координация.

  • Нов етап в двустранните отношения

Двамата лидери са изразили съгласие, че отношенията между Пхенян и Пекин навлизат в нов етап на развитие. Подчертано е намерението за задълбочаване на стратегическото партньорство и засилване на сътрудничеството по международни и регионални въпроси.

По данни, цитирани от Ройтерс, срещата е била насочена към утвърждаване на политическия диалог и разширяване на практическите контакти между двете държави.

  • Политически и икономически контекст

Китай остава най-важният икономически партньор на Северна Корея и основен фактор за външнотърговските ѝ отношения. В същото време Пхенян разчита на Пекин и в дипломатически план, включително в контекста на международните санкции и напрежението около ядрената програма на страната.

В последните години двустранните отношения се развиват на фона на променяща се геополитическа среда в Азия и засилена конкуренция между големите сили в региона.

  • Значение на срещата

Срещата в Пхенян се възприема като знак за продължаващо укрепване на връзките между двете държави, които традиционно поддържат стратегическо партньорство, основано на политически, икономически и исторически връзки.

Очаква се в бъдеще двете страни да продължат контактите на високо равнище и да конкретизират договореностите, постигнати по време на последната среща на върха.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
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