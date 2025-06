Киев: Путин извърши най-голямата атака с дронове срещу Украйна

К иев съобщи, че Русия е извършила най-голямата атака с дронове от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. насам, в ранните часове на понеделник, като президентът Владимир Путин не показва признаци, че възнамерява да намали интензивността на агресията си срещу Украйна, предаде Politico ​.

Според украинските власти, руските сили са изстреляли близо 500 дрона и повече от дузина ракети в масирана атака, насочена към градове в цялата страна.

Украйна съобщи, че системите ѝ за противовъздушна отбрана са свалили стотици дронове и множество ракети, като пострадалите са били малко на брой.

ussia launched 479 drones at Ukraine in the biggest overnight drone bombardment of the 3-year war, the Ukrainian air force said Monday, as the Kremlin presses its summer offensive against the backdrop of direct peace talks.https://t.co/kC8uV8YbAm