Свят

Тайно кралско посещение в Киев: Принцеса Ан почете загиналите деца във войната с Русия

Посещението на принцесата цели да привлече вниманието върху травматичните преживявания на децата, живеещи на фронтовата линия и да изрази непоколебимата подкрепа на Обединеното кралство за Украйна

1 октомври 2025, 10:06
Тайно кралско посещение в Киев: Принцеса Ан почете загиналите деца във войната с Русия
Принцеса Ан и първата дама на Украйна Олена Зеленска посетиха мемориала за децата,з агинали във войната с Русия   
Източник: БТА/AP

В неочакван и силно емоционален жест на солидарност, 75-годишната принцеса Ан, сестрата на крал Чарлз III, направи тайно посещение в Киев, Украйна, предадоха световните агенциии. Визитата, която се състоя само два дни след опустошителна руска въздушна атака срещу столицата, беше белязана от лична почит към децата, загинали във войната, и срещи с висши украински представители.

Посещението на принцесата, организирано по искане на Министерството на външните работи на Великобритания,

цели да привлече вниманието върху травматичните преживявания на децата, живеещи на фронтовата линия,

и да изрази непоколебимата подкрепа на Обединеното кралство за Украйна.

От съображения за сигурност, визитата не беше обявена предварително, което я прави още по-значима на фона на продължаващите военни действия.

Тайното посещение на принцеса Ан в Киев
15 снимки
принцеса Ан Киев посещение Украйна
принцеса Ан Киев посещение Украйна
принцеса Ан Киев посещение Украйна
принцеса Ан Киев посещение Украйна

Един от най-трогателните моменти беше посещението на принцесата на детски мемориал в Киев, където Ан, придружена от първата дама на Украйна Олена Зеленска, остави плюшено мече.

Трогателният жест беше в памет на над 650 деца, които са загубили живота си от началото на конфликта през 2022 г.

Принцесата сподели, че дъщеря ѝ Зара Тиндейл е имала същото мече, добавяйки още по-личен щрих към жеста.

По време на престоя си в Киев, принцеса Ан проведе среща с президента Володимир Зеленски, с когото обсъдиха продължаващата подкрепа на Обединеното кралство за Украйна и нейната съпротива. Тя се срещна и с представителки на полицията и въоръжените сили, за да чуе за тяхната жизненоважна роля в защитата на жените и децата.

Освен това, принцесата посети рехабилитационен център, където

разговаря с украински ветерани, завръщащи се от фронтовата линия, както и с деца, които са били преместени или депортирани от Русия,

според информация на BBC.

Визитата придобива още по-голяма тежест, предвид че се случва броени дни след като руски въздушен обстрел отне живота на най-малко четирима души в Киев, включително 12-годишно момиче, и рани над 70 други. Тази атака беше една от най-тежките през последните месеци, което подчертава опасността и смелостта на принцесата да посети страната в такъв момент.

Неочакваното посещение на сестрата на краля е силен сигнал за международна солидарност и продължаваща подкрепа за Украйна в лицето на руската агресия, като същевременно насочва вниманието към най-уязвимите жертви на конфликта – децата.

По темата

Източник: Аенция "Фокус"    
принцеса Ан Украйна Киев война Русия деца във войната солидарност Обединеното кралство Володимир Зеленски кралско посещение хуманитарна мисия
Последвайте ни
Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Амал блести в кадифена мини рокля редом до Джордж Клуни (СНИМКИ)

Амал блести в кадифена мини рокля редом до Джордж Клуни (СНИМКИ)

Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

Октоберфест е затворен, полицията откри експлозиви и капани в Мюнхен

Октоберфест е затворен, полицията откри експлозиви и капани в Мюнхен

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Предлагат по-висока вдовишка добавка

pariteni.bg
Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан намира необичайни съюзници в опита си да блокира Украйна за членство в ЕС

Орбан намира необичайни съюзници в опита си да блокира Украйна за членство в ЕС

Свят Преди 8 минути

Други европейски лидери може да не са съгласни с Унгария, но някои подкрепят правото ѝ на вето на всяка стъпка от процеса на присъединяване

МААЕ: Няма непосредствена опасност за АЕЦ "Запорожие"

МААЕ: Няма непосредствена опасност за АЕЦ "Запорожие"

Свят Преди 8 минути

Най-голямата електроцентрала в Европа е лишена от външно електрозахранване от поне седмица

Остра стресова реакция: какво представлява, признаци и начини за справяне

Остра стресова реакция: какво представлява, признаци и начини за справяне

Свят Преди 35 минути

"Стимулът е толкова силен, че реакцията на тялото не зависи от волята или желанието на човека, а е автоматична“

Трима задържани за серия домови кражби в София

Трима задържани за серия домови кражби в София

България Преди 36 минути

Били са откраднати пари, бижута и вещи на обща стойност от 23 795,94 лева

,

Въвеждат цифрова идентичност за всеки българин

България Преди 54 минути

Създават нови регистри за дигитализация на ключови публични услуги

<p>Тайният детайл в сватбената рокля на Селена Гомес</p>

Селена Гомес скри трогателен детайл за Бени Бланко в сватбената си рокля

Любопитно Преди 1 час

Феновете бързо забелязаха тайния детайл в една от трите ѝ рокли на Ralph Lauren

<p><span font-size:="" helvetica="" segoe="" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">Ракът сред младите скочи със&nbsp;79% за 30 години</span></p>

Случаите на рак в ранна възраст по света са скочили със 79% за 30 г.

Свят Преди 1 час

Хората, родени след 1990 година, имат постоянен ръст на риска от 17 различни вида рак

.

Банките взели от клиентите си 1,5 млрд. лв. от такси

България Преди 1 час

Печалбата им отново расте, отчете БНБ

"Цяла Европа пищи": НАТО подготвя атака, Русия е "жертва" в конфликта

"Цяла Европа пищи": НАТО подготвя атака, Русия е "жертва" в конфликта

Свят Преди 1 час

Докато подкрепата за продължаване на войната пада до най-ниското си ниво, Кремъл засилва наратива "Русия срещу Запада", за да поддържа общественото настроение

Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

България Преди 1 час

Определението на съда е след жалба на един от кандидатите - Сашо Йовков

<p>НОИ с важна информация за пенсиите и въвеждането на еврото</p>

НОИ с важна информация за пенсиите и въвеждането на еврото

България Преди 1 час

„Никой няма да загуби своя доход. Възможно е да получите повече, но няма да получите по-малко“, увери управителят на НОИ, Весела Караиванова

С ярки плитки и уличен стил: Норт Уест засенчи майка си Ким на собственото ѝ събитие

С ярки плитки и уличен стил: Норт Уест засенчи майка си Ким на собственото ѝ събитие

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян доведе 12-годишната си първородна дъщеря, за да отпразнуват съвместното партньорство на марката ѝ с Nike

<p>Емили Блънт за АI актриса: Господи, ние сме обречени</p>

Емили Блънт за АI актрисата Тили Норуд: Господи, ние сме обречени

Любопитно Преди 1 час

AI актрисата е създадена от холандската актриса Елин ван дер Велден, която иска Норуд да стане „следващата Скарлет Йохансон“

,

Португалия затяга правилата за мигрантите

Свят Преди 1 час

С гласовете на консерваторите и десните популисти парламентът в Лисабон прие нов, по-строг закон за чужденците

Украинският бастион Краматорск: Непреклонност срещу руския натиск на фронта

Украинският бастион Краматорск: Непреклонност срещу руския натиск на фронта

Свят Преди 1 час

Как се живее с градовете на фронтовата линия в Украйна

<p>ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари</p>

ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари, въпрос на политическа воля е

България Преди 1 час

Партията започва да събира подписи за иницииране на извънредна здравна комисия

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg
1

Почистиха района около Алботинския скален манастир

sinoptik.bg

17 признака, според които щяха да те обявят за вещица през 1692 г.

Edna.bg

Принцеса Ан в окото на войната: Изненадващо посещение в Украйна

Edna.bg

Роби Уилямс пусна снимка с Бербатов след зрелищния концерт в София

Gong.bg

Фактите говорят: Лапоухов без ключова намеса на вратата на ЦСКА

Gong.bg

И втората проба на Никола Бургазлиев показа употреба на наркотици

Nova.bg

Депутатите, президентът и патриархът почетоха успеха на националния ни отбор по волейбол (ОБЗОР)

Nova.bg