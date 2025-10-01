Тайно кралско посещение в Киев: Принцеса Ан почете загиналите деца във войната с Русия

Принцеса Ан и първата дама на Украйна Олена Зеленска посетиха мемориала за децата,з агинали във войната с Русия

В неочакван и силно емоционален жест на солидарност, 75-годишната принцеса Ан, сестрата на крал Чарлз III, направи тайно посещение в Киев, Украйна, предадоха световните агенциии. Визитата, която се състоя само два дни след опустошителна руска въздушна атака срещу столицата, беше белязана от лична почит към децата, загинали във войната, и срещи с висши украински представители.

Посещението на принцесата, организирано по искане на Министерството на външните работи на Великобритания,

цели да привлече вниманието върху травматичните преживявания на децата, живеещи на фронтовата линия,

и да изрази непоколебимата подкрепа на Обединеното кралство за Украйна.

От съображения за сигурност, визитата не беше обявена предварително, което я прави още по-значима на фона на продължаващите военни действия.

Един от най-трогателните моменти беше посещението на принцесата на детски мемориал в Киев, където Ан, придружена от първата дама на Украйна Олена Зеленска, остави плюшено мече.

Трогателният жест беше в памет на над 650 деца, които са загубили живота си от началото на конфликта през 2022 г.

Принцесата сподели, че дъщеря ѝ Зара Тиндейл е имала същото мече, добавяйки още по-личен щрих към жеста.

По време на престоя си в Киев, принцеса Ан проведе среща с президента Володимир Зеленски, с когото обсъдиха продължаващата подкрепа на Обединеното кралство за Украйна и нейната съпротива. Тя се срещна и с представителки на полицията и въоръжените сили, за да чуе за тяхната жизненоважна роля в защитата на жените и децата.

Освен това, принцесата посети рехабилитационен център, където

разговаря с украински ветерани, завръщащи се от фронтовата линия, както и с деца, които са били преместени или депортирани от Русия,

според информация на BBC.

Визитата придобива още по-голяма тежест, предвид че се случва броени дни след като руски въздушен обстрел отне живота на най-малко четирима души в Киев, включително 12-годишно момиче, и рани над 70 други. Тази атака беше една от най-тежките през последните месеци, което подчертава опасността и смелостта на принцесата да посети страната в такъв момент.

Неочакваното посещение на сестрата на краля е силен сигнал за международна солидарност и продължаваща подкрепа за Украйна в лицето на руската агресия, като същевременно насочва вниманието към най-уязвимите жертви на конфликта – децата.