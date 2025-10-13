Кая Калас от Киев: Украинците вдъхновяват целия свят със смелостта си

Р ъководителката на европейската дипломация Кая Калас пристигна днес на посещение в Киев, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.
За това съобщи самата Калас в социалната мрежа "Екс".
ЕС: Трябва да окажем натиск над Москва
"Днес съм в Киев за разговори за финансова и военна подкрепа, за сигурността на енергийния сектор и за търсенето на отговорност на Русия за военните ѝ престъпления", написа Калас.
Тя заяви още, че украинците вдъхновяват целия свят със смелостта си.
Ukrainians inspire the world with their courage.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
Their resilience calls for our full support.
I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT
Калас бе посрещната на жп гарата в Киев от украинския външен министър Андрий Сибига.
По-рано Калас каза, че партньорите на Украйна трябва да използват влиянието си и да засилят натиска върху Русия, което да доведе до незабавен край на войната.
Калас: Условията, поставени от Русия, показват, че Москва не иска мир в Украйна