"Куонтас": Данни на милиони пътници изтекоха

К иберпрестъпници са получили достъп до данни на до 6 милиона клиенти на „Куонтас“ (Qantas), потвърди днес австралийската авиокомпания, като добави, че системата вече е овладяна, предадоха ДПА и Франс прес.

„Инцидентът е възникнал, когато киберпрестъпник се е насочил към "кол център" (Call Center) и е получил достъп до платформа за обслужване на клиенти на трета страна“, се казва в изявление на компанията, цитирано от ДПА. „Няма никакво въздействие върху операциите на „Куонтас“ или върху безопасността на авиокомпанията“, допълниха от "Куонтас".

The records of nearly six million customers may have been compromised in a cyber attack on Qantas, after the airline discovered "unusual activity" on a third-party platform used by one of its contact centres.



Find out more: https://t.co/3W9yiPe5sl pic.twitter.com/8ztLjaCXMr