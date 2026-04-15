Кейти Пери с първа реакция след обвиненията в сексуално посегателство на Руби Роуз

К ейти Пери изпрати енигматично послание към последователите си, след като стана обект на остро обвинение в сексуално посегателство от страна на актрисата Руби Роуз, пише Page Six.

Шок в Холивуд: Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство

Във вторник изпълнителката на хита „Firework“ публикува в Instagram Story въздействащ пост пред своите 200 милиона последователи. „Обичам те“, написа 41-годишната Пери под изображение на своята песен от 2013 г. „By the Grace of God“. Въпреки че певицата не добави коментар, текстът на парчето от албума „Prism“ е фокусиран върху оцеляването и емоционалното възстановяване.(

Katy Perry shares ‘Prism’ track “By the Grace of God” to her Story:



„Знам, че съм достатъчна / Възможно е да бъда обичана / Не ставаше въпрос за мен / Сега трябва да се издигна“, пее тя в изключително искрената композиция. „Нека вселената разкрие лъжата / Да, истината ще те освободи“, се казва още в текста.

Реакцията на Пери идва, след като 40-годишната Руби Роуз обвини звездата в сексуално посегателство, случило се в австралийски нощен клуб преди близо две десетилетия.

„Кейти Пери ме нападна сексуално в нощния клуб Spice Market в Мелбърн. На кого му пука какво мисли тя“, написа Роуз в платформата Threads. Повод за думите ѝ бе публикация относно мнението на Пери за изпълнението на Джъстин Бийбър на фестивала Coachella 2026.

Кейти Пери бе замесена в секс скандал

Звездата от „Orange Is the New Black“ добави, че са ѝ били нужни почти 20 години, за да събере смелост и да сподели това публично. „Въпреки че съм благодарна, че намерих гласа си, това само показва колко голямо влияние оказват травмата и сексуалното насилие. Благодаря ви, че ме приехте“, написа Роуз.

Актрисата от „Джон Уик 2“ описа детайлно предполагаемия инцидент, твърдейки, че Пери е проявила изключително непристойно поведение, довело до физическо неразположение у Роуз.

„След това повърнах върху нея. Разказвала съм историята публично и преди, но я представях като „забавна пиянска случка“, защото не знаех как иначе да се справя“, твърди Роуз. „По-късно тя се съгласи да ми помогне за американска виза, затова пазех тайната. Но ви казвам – тя не е добър човек.“

В поредица от публикации Роуз обяви, че планира да посети полицейски участък, за да провери дали случаят може да бъде разследван, а по-късно потвърди: „Направих го“.

Междувременно представители на Кейти Пери категорично отрекоха твърденията на Руби Роуз, определяйки ги като „категорично неверни“ и „опасни, безразсъдни лъжи“.

„Г-жа Роуз има добре документирана история на публични обвинения в социалните мрежи срещу различни лица – твърдения, които многократно са били опровергавани от цитираните хора“, се казва в официалното изявление.

Наскоро Роуз отново се включи в Threads, за да съобщи, че вече е финализирала докладите си и няма право да коментира случая публично.

В контекста на скандала медиите припомниха гостуване на актрисата Анна Кендрик в шоуто на Конан О'Брайън през 2014 г. Тогава тя сподели за странна среща с Пери на наградите „Грами“. „Кейти Пери започна да ме докосва с пръсти по деколтето. Беше странна нощ“, разказа Кендрик през смях, добавяйки иронично, че певицата е „много зряла“. На въпрос на О'Брайън дали това е обичайно поведение за Пери, Кендрик се пошегува, че разголената ѝ рокля „сама си го е поискала“.

Към момента представители на Руби Роуз не са отговорили на запитванията за допълнителен коментар.